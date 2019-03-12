Başkan Başsoy, Yaylabaşı Beldesi’nde vatandaşlarla buluştu

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Güllüce Köyü ve Yaylabaşı Beldesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek hasbihâl etti. Başsoy burada yaptığı konuşmada "31 Mart’tan sonra her şey çok daha güzel olacak, çok daha ileri seviye de hizmet alacaksınız, bundan sakın endişeniz olmasın" dedi.

31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdüren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Güllüce Köyü ve Yaylabaşı Beldesinde ki vatandaşlar ile bir araya geldi. Yapılan toplantıya AK Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, İl Genel Meclis Üyesi Adayları, İl Belediye Meclis Üyesi Adayları ve AK Parti Yönetimi ile çok sayıda Belde ve Köy halkı katıldı.

Yapılan Toplantının açılış konuşmasını yapan Yaylabaşı Belediye Başkanı Muammer Oğuz, 15 yıl boyunca Yaylabaşı Beldesine ve 5 Yıldır da imkanlar doğrultusunda Güllüce’ye ellerinden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut’ta yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerinden sonra Yaylabaşı Beldesi ve Güllüce’nin Erzincan Belediyesine bağlanacağını söyleyerek, sağlıkta, ulaşımda, eğitimde ver diğer hizmetlerin tamamında Erzincan Belediyesinin bütçesinden pay alacağını söyledi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci de konuşmasında Yaklaşan yerel seçimlerin Yaylabaşı’na Erzincan’a ve Ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, Yaylabaşı ve Güllüce için yapılacak projelerin hazır olduğunu ifade ederek, 31 Mart Seçimlerinde Partisine destek istedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise konuşmasına kendilerine gösterilen Misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek başlayarak, "Yaylabaşı’nda biz etle tırnak gibiyiz, bundan kimsenin endişesi olmasın. Biz bugün buraya seçim var diye gelmedik. AK Parti kurulduğu günden bu güne kadar Yaylabaşı’ını su yolu yaptık. Yaylabaşı’ınn tüm problemlerini takip eden Bir Merkez İlçe Başkanlığını, İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını yapan bir kardeşiniz olarak buraya geldim. Bundan sonra da Yaylabaşı şimdiye kadar aldığı hizmetlerin 10 kat daha fazlasını alacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

" Erzincan’da buranın noksanlarını, problemlerini, yapısını bizden daha iyi bilecek kimse yoktur" diye konuşan Başkan Başsoy, "Bizler icraatlarımızla, hizmetlerimizle yatırımlarımızla dağa taşa mühür vurmuş bir partinin temsilcileriyiz. Bazı partiler burada farklı manipülasyonlar yapıyor.Kusura bakmasınlar ben ilk defa bu beldeye gelmiyorum, en az 100 defa gelmişim, hizmetleriniz ve talepleriniz başımızın üzerindedir. Her zaman yanınızda olacağız. Hiç merak etmeyin.Dün nasıl yanınızda olduysak, bugün de yarında hep sizin yanınızda olacağız. Yaylabaşı’nı Erzincan’ın Cennet köşelerinden birini yapmaya söz verdik, ant içtik, Erzincan’da Allah’a hamd olsun Alnımız ak, yüreğimizin pak, başımız dik olarak hizmetlere devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise konuşmasında Yaylabaşı’nın bundan sonra çok daha güzel bir yer olacağını söyleyerek, "Belediye Başkanımız Yayalabaşı için projelerini açıkladı. Belediye projelerinin yanı sıra Kamu projelerimiz var.Bu projelerinin içinde Yaylabaşı’da hak ettiği yatırımları alacaktır. Yaylabaşı’nı ve Erzincan’ı geliştirmek için, spor kulüplerinin kamp yapması için sahalar yapılacak. Bu konuyu da Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştük.Artık bütün takımlar da Yaylabaşı’na gelecek" dedi. Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı soru cevap şeklinde talep ve görüşlerin alınmasıyla program sona erdi.