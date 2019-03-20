0553 313 94 23

Başkan Başsoy seçim çalışmalarına devam ediyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Işıkpınar Köyü ve Kurutilek Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:38
Başkan Başsoy seçim çalışmalarına devam ediyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Işıkpınar Köyü ve Kurutilek Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Başsoy burada yaptığı konuşmada, AK Partinin 17 yıldır İktidarda olduğunu söyleyerek "Allah’a hamdolsun yüzümüz ak, başımız dik, gönlümüz pak olarak huzurunuzdayız" dedi.


31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdüren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Işıkpınar Köyü ve Kurutilek Mahallesinde ki vatandaşlar ile bir araya geldi. Yapılan toplantıya AK Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve AK Parti Yönetimi ile çok sayıda Köy ve Mahalle halkı katıldı.


Yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, ‘‘Işıkpınar Köyünün ve Kurutilek mahallesinin sorunlarını bildiğini ifade ederek, İmar, İçme suyu, doğalgaz ve ulaşım gibi sorunların olduğunu ifade ederek, yeni dönemde bu sorunların ivedilikle çözüme kavuşacağını’’ söyledi.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise yaklaşan yerel seçimlerin Erzincan’a ve Ülkemize hayırlar getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.


Başkan Başsoy, konuşmasına şöyle devam etti; "AK Partinin 17 yıldır İktidarda olduğunu söyleyerek Allah’a hamd olsun yüzümüz ak, başımız dik, gönlümüz pak olarak huzurunuzdayız.2002 yılından bu güne kadar Erzincan’ımıza bir çok yatırım yapıldığını dile getiren Başkan Başsoy, ‘‘Üniversite, Havalimanı, Araştırma Hastanesi, Polis Meslek Yüksek Okulu Çarşı Mahallesi ıslahı, Taksim mahallesi ıslahı, Doğalgaz, Altyapı, toplu Taşımada dönüşüm, Et entegre tesisi, Çöpten enerji,Arıtma tesisi, Jeotermel Kaplıcalar, gibi bir çok hizmetin AK Parti döneminde yapıldığı, Esentepe, Cumartesi Pazarı, Ekşisu mesire alanındaki modern yenileme çalışmaları da AK Parti döneminde yapıldığına işaret ederek, Partimiz döneminde yapılan çalışmaları say say bitmez yapılan bu çalışmalar kolaylıkla yapılmadı. Belediyecilik açısından Erzincan 2004 yılından beri tarih yazıyor,bundan sonra da tarih yazmaya devam edecek. Biz kimseyi Karalayarak bir yere varmak istenmiyoruz, biz yaptıklarımız anlatıyoruz ve diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.


Başsoy, "Allah nasip ederse 48 proje ile huzurunuza çıktık, 48 projenin de kaynakları ayarlanmış durumda. Hayali bir şey söylemiyoruz, projemizi söylüyoruz, kaynağını da söylüyoruz" dedi.


AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’a teşekkür ederek konuşmasına başlayıp, "Cemalettin Bey 5 yıldır sabah namazında başlayıp gece 11’de biten hizmet aşkıyla şehrimize ciddi manada katkı sağladı.Şimdi ise yeni bir seçim arifesindeyiz. Erzincan’a AK Parti döneminde yapılan hizmetler yüzyıla sığdırılamayan hizmetlerdir yani bu hizmetler 15 yıla sığdırıldı. Artık bundan sonra vatandaşlarımız gönül belediyeciliği ile göreceksiniz daha çok hizmet alacaktır" dedi.


AK Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, ise konuşmasında Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un Erzincan’a büyük hizmetler yaptığını ifade ederek, bundan sonra da yapılan hizmetler ile "Erzincan doğunun yıldız şehri olacaktır" dedi.


Milletvekili Karaman, Belediye projelerinin yanı sıra Hükümetin Kamu projeleri ile de Erzincan’ın hak ettiği yatırımları alacağını ifade ederek "Kurutilek’i, Işıkpınar’ı ve Erzincan’ı geliştirmek için Belediye Başkanımızla, iki Milletvekilimizle, Erzincan’ın değeri Binali Yıldırım’la Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı soru cevap şeklinde vatandaşların istek ve temennilerinin alınmasıyla program son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakurk Bölgesine hava harekatı
    1. Hakurk Bölgesine hava harekatı
    2. Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin
    3. Borsa güne yatay başladı
    4. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
    5. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
    6. GRAFİKLİ - EURO 2020 elemelerinde..
    7. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
    8. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
    9. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
    10. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
    11. İstanbul anket sonuçları son dakika..
    12. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
    13. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
    14. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
    15. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
    16. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
    17. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
    18. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
    19. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan..
    20. Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu
    21. Hakurk'a hava harekatı
    22. Akbatı Koşusu için geri sayım başladı
    23. Hollanda’daki silahlı saldırıya..
    24. Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında
    25. Altun: "Nevruz bayramı, kaynağı..
    26. Fatma nine "süt anne" arıyor
    27. Başkan Üzülmez meclis üyelerine veda..
    28. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
    29. Emniyet amirinin doktora tezi kitap..
    30. Öğrencilerden geri dönüşüm defilesi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır