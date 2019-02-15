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Başkan Başsoy, pazarcı esnafıyla istişare toplantısı düzenledi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, pazarcı esnafıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 08:52
Başkan Başsoy, pazarcı esnafıyla istişare toplantısı düzenledi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, pazarcı esnafıyla istişare toplantısında bir araya geldi.


Başsoy, yapımını tamamlamak üzere olan Cumartesi Pazarına geçecek olan esnafların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini belirtti. Erzincan Belediyesinin projeleri hakkında da konulara değinen Başsoy konuşmasında, “31 Mart Yerel Seçimlerin arefesindeyiz Cenab-ı Allah bu seçimleri ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için, Erzincan’ımız için hayırlara vesile eylesin. Temennimiz Birlik beraberlik kardeşlik içerisinde huzur içerisinde geçmesidir. Türkiye Cumhuriyetinin ne ilk seçimi ne de son seçimi. Bu seçimler cumhuriyet tarihinin ilk gününden beri var. Memleketimiz için kimler hayırlıysa, kimler bu şehri daha iyi yönetebilecekse sizlerinde teveccühünüzle cenabı Allah onlara nasip eylesin.


Geçen gün Kültür ve Turizm Bakanımız buradaydı. Can Erzincan’ımıza can katmak için yeni projeler, yeni hedefler çiziyoruz. Sayın Milletvekillerimiz Turizm Bakanımızı davet ettiler. Ergan dağı ve Erzincan’ımızın diğer Turizm potansiyelleriyle ilgili ciddi bir çalışma yapıldı. Bunların hepsi Erzincan’ımız için geleceğimizin teminatları çocuklarımızın daha rahat bir hayat yaşamaları için. Göç vermemek için bu tip projelerle hemşehrilerimizin huzuruna çıkmaya devam edeceğiz.


Biz size bir söz verdik. Cumartesi pazarı projesi başladı, haziranda bitecek. Hayırlı uğurlu olsun. Siz benden talep ettiniz, ben bu projeyi hayata geçiriyorum. Erzincan’da 77 proje ihtiyaca binaen kimisi bakanlık tarafından takip edildi yaptırıldı, kimisi belediye tarafından, kimisi de yap işlet devret yoluyla hayata geçirildi. Bunların hepsi takiple ve bu projeleri onaylatmakla oluyor. Yoksa devlet siz durduğunuz yere getiripte Cumartesi Pazarını yapmazdı. Siz gideceksiniz projeleri takip edeceksiniz, sunacaksınız, bakanlıklarda da desteğiniz olacak ki o atmış yetmiş milyonluk projeler hayata geçsin. İnşallah Cumartesi pazarımızda Temmuz ve Ağustos diye planlıyorum. Başından sonuna kadar yönetim kurulu üyelerinizle projede olması gerekenleri netleştirdik. Projeyi çizdirdik ve her şeyiyle mükemmel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Konforlu bir pazar yerini şehrimize kazandırıyoruz” dedi ve pazarcıların Cumartesi pazarı ve diğer Pazar yerleri ile ilgili görüşlerini dinledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 08:52
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