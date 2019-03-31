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Başkan Başsoy, oyunu kullandı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, eşi Gülnaz Başsoy ile birlikte oyunu kullandılar.

31 Mart 2019 Pazar 13:33
Başkan Başsoy, oyunu kullandı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, eşi Gülnaz Başsoy ile birlikte oyunu kullandılar.


Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi 1196 no’lu sandıkta oyunu kullanmak üzere sandık başına giden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 3,5 aydır sahadayız. Gece gündüz çalıştık. Bugün inşallah neticesini alacağız. Hemşehrilerimizin sağduyusuna güveniyoruz. Yapacaklarını tercihlerin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Seçimde ipi göğüsleyen taraf yine inşallah AK Parti olacaktır. Erzincan’da yolumuza devam edeceğiz.”diye konuştu.


31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminin Erzincan için hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Başsoy, oy kullandığı zarfı sandığa attı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:33
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