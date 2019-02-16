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Başkan Başsoy, besicilerle bir araya geldi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Yeni Et Entegre Tesisi hakkında istişare amaçlı Belediye Sosyal Tesisleri Aşevinde besicilerle bir araya geldi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:35
Başkan Başsoy, besicilerle bir araya geldi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Yeni Et Entegre Tesisi hakkında istişare amaçlı Belediye Sosyal Tesisleri Aşevinde besicilerle bir araya geldi.


Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük Et Entegre Tesisi olacak tesisin bilgilendirme ve tanıtımının yapıldığı programa Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut da katılım gösterdi.


Et Entegre Tesisi kesimevi, hayvan pazarını ve saman pazarını da içinde bulunduruyor. Günde 250 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek kapasitede olan bu tesiste et ürünlerinin üretimi yapılacak, kavurma, sucuk, pastırma gibi ürünler üretilecek. Ayrıca kesim için hayvanlarını il ve ilçelerden getiren vatandaşların burada konaklayabilmeleri için misafirhane ve lokanta da var. Hayvan padoklarının da olduğu tesis güneş enerji sistemi ile kendi ihtiyacını kendi sağlıyor.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy programda yaptığı açıklamasında, “Yeni bir Et Entegre Tesisi yaptık yap işlet devret modeli ile 29 yıllığına. Çok ciddi bir emek zaman çaba ve gayretle oldu. Arazi alımından projelerin çizimine kadar kırsal kalkınmadan destek sağlanması, enerji sisteminin lisansının alınması gibi bir çok detaylar var. Ama önemli olan önce hedefi belirleyip hedefe varmaktı. Allah’a hamdolsun neticesinde hayvan pazarıyla, saman pazarıyla 25 30 milyona mal olan et entegre tesisimizi, Doğu Anadolu’da tek diyebileceğimiz bu tesisi şehrimize kazandırdık.


Kirli iş kolları dediğimiz kesimhane, hayvan pazarı, samanlık bizim eski tarihi dokunun üzerindeydi. Biz önce işe oradan başladık. Yani tarihi dokunun üzerindeki tüm kirli iş kollarını kaldırmayı hedefledik ve komplike bir tesis olmasını istedik. Yani hepsi birbiri ile entegre olsun istedik hem et entegre hem hayvan pazarı hem de saman pazarı. Yerini de belirlerken sizlerle istişare ettik besicilerle istişare ettik. Çevre yolu üzerinde olması istendi ve nihayet belli bir noktaya geldik. Her şeyiyle mükemmel bir tesisi Erzincan’a kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi ve tesisi bir sunumla katılımcılara tanıttı.


Başsoy, sunum yaptıktan sonra hayvanların küpe işlemlerinin de artık burada yapılabileceğini tarım il müdürlüğüne gitme gereği kalmayacağını belirtti.


Daha sonra Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır konuşmalarında Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un öncülüğünde yapılan Et Entegre Tesisinin Erzincan için önemli bir yatırım olduğunu belirterek Başsoy’a Tarım sektörü adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 20:35
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