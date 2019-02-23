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Başkan Başsoy, Akşemsettin’de Mahallelilerle Buluştu

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, ziyaretleri kapsamında Akşemsettin Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek hasbihâl etti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:30
Başkan Başsoy, Akşemsettin’de Mahallelilerle Buluştu

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, ziyaretleri kapsamında Akşemsettin Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek hasbihâl etti.


Akşemsettin Mahallesine gerçekleştirilen ziyarete Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve çok sayıda mahalle sakininin katılımı ile gerçekleşti.


AK Parti İl Başkanı Şireci ziyarette yaptığı konuşmasında, “Şehrimizdeki gezilere devam ediyoruz. Allah izin verirse sıkılmadık el bırakmamak şartıyla tüm gezilerimizi tamamlayacağız. Bu arada kıymetli hemşehrilerim Allah izin verirse 26 Şubat Salı günü saat 16.00’da Cumhurbaşkanımız ve Medarı iftiharımız Binali Yıldırım burada miting yapacaklar. Bütün mahalle sakinlerini bekliyoruz inşallah. Şimdiden vereceğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum” dedi.


Daha sonra konuşan Başkan Başsoy ise, “Yıllardan beri aktif siyasetin içerisinde bir kardeşiniz olarak on birinci seçimimiz olacak referandumlarla beraber. Her seçim şimdiye kadar Erzincan’da şölen havası içerisinde diğer parti adaylarımızla birlikte her zaman birlik beraberlik içersinde geçirdik ve bundan sonrada böyle olacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın. Her aday şehrimiz için projelerini ortaya koyacaktır. Beş yılda şehrimize ne kazandıracaklardır onları anlatacaklardır ve hemşehrilerimize taktiri 31 Martta sandıkta yansıyacaktır. Bu bir milli idaredir bu milletin yönetime her defasında olduğu gibi el koymasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan “Biz önce Allah’a sonra Millete güvendik” dedi ve 17 yıldır sizlere iktidarda gece gündüz hizmet ediyor. Bizde onun yolu üzerinde yine hemşehrilerimize gece gündüz demeden hizmet etmeyi bir ibadet bilerek çalıştık. Hiçbir zaman bunu başka bir amaç olarak gütmedik. Sizlerin bize vermiş olduğu yetkiyi emaneti her şeyden daha üstün tuttuk ve her gün 24 saatimiz acaba bu şehre nasıl hizmet edebiliriz, bu şehrin noksanlıklarını nasıl giderebiliriz bu şehri nasıl marka şehir yapabiliriz diyerek ekibimizle birlikte 5 yıldır gece gündüz çalıştık ve size söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçirdik bununla da yetinmedik. Mahalle muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, hemşerilerimizin bize artı olarak talep ettikleri yaklaşık 77 projeyi de hayata geçirdik. Hayırlı uğurlu olsun.


El ele, omuz omuza, Birlik içerisinde büyüyen bir Erzincan için çalışmaya devam edeceğiz. Başka Şehirleri örnek alan bir il değil, şehirlerin örnek aldığı bir il olacağız. Yaşanabilir bir kent, birlik beraberliğin, kardeşliğin olduğu bir kent olacağız hedefimiz bu ve bu yoldan bizi hiç kimse çeviremez. Her şey Gönlünüzce olsun” dedi.Yapılan konuşmaların ardından Başkan Başsoy ve beraberinde kiler vatandaşların talep ve önerilerini dinlediler.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:30
  1. doğa

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