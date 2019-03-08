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Başkan Başsoy: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 13:33
Başkan Başsoy: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı.


Başkan Başsoy, “Kadın, Toplumun yapı taşı aile kurumunun anneleri, Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları, toplumumuzun bazen cefakar anaları, bazen tarlalarda işçi, bazen evindekilerin her kahrını çeken bir sabır taşı bazen de eşinin yoldaşı toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyleridir. Bizim örf ve adetlerimize göre yuvanın gerçek sahibi olan kadınlarımız ailenin ve doğal olarak da toplumun temel direğidir. Kadınlarımızın iyi şartlara kavuşması demek, toplumun çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşması anlamına gelmektedir. Biz kadınlarımızı hak ettiği yerde görmek isteriz. Bunun için her şeyi ama her şeyi yapmaya hazırız. Bu güne kadar Erzincan Belediyesi olarak, Meslek Edindirme Kursları çatısı altında yüzlerce kadına mesleki eğitim verdik. Kadın Meclisi ile Kadın Dernekleri ile birçok projeye, bir çok çalışmaya imza attık. Kadınlara ekonomik hürriyetlerini kazandırmak için çalışmalar yürüttük. Bunlardan maksadımız kadının toplum içerisindeki yerini güçlendirmekti. Hükümetimizin de bu konuda bir çok çalışması oldu. Kadın hızla hak ettiği yere doğru ilerliyor. Bu gün siyasi arenada ilk kez bu kadar çok kadını görüyor olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güçlü omuzlarında Türkiye’yi yükseltecek kadınlarımızın gününü en samimi duygularımla kutluyorum. Kadınlar için önemli olan bu günün yılın 1 günüyle sınırlı kalmaması dileğiyle kadına şiddetin olmadığı, saygıda kusurun edilmediği çevremizde açan en güzel çiçekler olan tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:33
  1. doğa

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