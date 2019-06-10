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Başkan Başdeğirmen’den, Çin TV’sine gül röportajı

Isparta’da gül hasadının başlamasıyla birlikte Isparta’ya gelen ve ülkesinde gülün tanıtımını yapan Çin’in Global TV kanalı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile röportaj gerçekleştirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:04
Başkan Başdeğirmen’den, Çin TV’sine gül röportajı

Isparta’da gül hasadının başlamasıyla birlikte Isparta’ya gelen ve ülkesinde gülün tanıtımını yapan Çin’in Global TV kanalı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile röportaj gerçekleştirdi.


Gülbirlik binasında Çin Global TV’nin Shark Shopping Programından Teng Fangfang’ın sorularını yanıtlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın gül ile tanışması, gülün gelişmesi, ekonomiye kazandırılması ve dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılar duruma geçmesinin serüvenini anlattı.


Isparta gülünün şehir için önemine değinen Başkan Başdeğirmen, gülyağının yanı sıra şehrin kozmetik alanında da son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlar hakkında bilgiler verdi.


Dünyanın en kaliteli güllerinin yetiştiği Isparta’da, Çin medyasını ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizim güzel değerlerimizi dünyaya tanıttığı için televizyonunuza teşekkür ediyorum” derken, gül ve gülyağının kendileri için çok değerli olduğunu aktardı. Isparta’nın gül ürünlerinde kalitenin yüksek olduğunu belirten Başdeğirmen, “Isparta’da üretilen bu güllerin, dünyada üretilen güller arasında en kaliteli olduğunun garantisini biz verebiliriz. Bir belediye başkanı olarak buradan tüm dünya vatandaşlarımıza bu gülümüzü ve ürünlerini rahatlıkla önerebilirim. Kullanıldığı zaman hem sağlık açısından hem güzellik, rahatlık açısından çok güzel sonuçlar vermektedir. Gülbirlik’imize ve tüm gül üreticilerimiz ile firmalarımıza da yapmış olduğu bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.


Röportajın ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın ve gülünün tanıtımına katkılarından dolayı Çin Global TV’nin Shark Shopping Programı sunucusu Teng Fangfang’a günün anısına plaket takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:04
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