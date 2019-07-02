0553 313 94 23

Başkan Başdeğirmen: “Terörle büyük mücadele veriliyor”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Musa İrez ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 17:46
Başkan Başdeğirmen: “Terörle büyük mücadele veriliyor”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Musa İrez ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Musa İrez, Başkan Başdeğirmen’e telkâri ile işlenmiş Türk Bayrağı tablosu hediye etti.


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Musa İrez, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e başarı dileklerini iletti. İrez, “Isparta’ya en iyi şekilde faydalı olacağınıza inanıyoruz. Şehit aileleri ve gaziler adına ziyaret ediyoruz, onların sevgi ve selamlarını getirdim. Bundan sonraki süreçte Isparta’mıza en güzel şekilde hizmet edeceğinize inancımız tamdır” dedi.


“Devletimiz, çok ciddi ve kararlı bir şekilde mücadele veriyor”


Şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile her zaman bir arada olduklarını ve bundan sonrada üzerlerine düşecek olan her türlü göreve hazır olduklarını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizler, bizler için çok önemli değerlersiniz. Bizim en onurlu kişilerimiz şehitlerimiz, gazilerimiz, memleketimiz için yapmış oldukları çalışmaları hiçbir zaman unutmayız. Yüce Rabbim’den dileğimiz ve duamız artık şehitlerimizin ve gazilerimizin olmaması, memleketimize karşı olan hainleri yok etmesi, bizleri bu sıkıntıdan en kısa sürede kurtarmasıdır. Devletimiz bu konuda çok ciddi ve kararlı bir şekilde mücadele veriyor. Bu mücadeleyi veren tüm askerlerimize, komutanlarımıza ve liderlerimize, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin buralarda rahat, huzurlu bir yaşam sürmemize katkı sağlıyorlar, vatanımızın bölünmemesi, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın dinmemesi için büyük mücadele veriyorlar” görüşlerinde bulundu.


Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Başdeğirmen, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını yalnız bırakmayan dernek başkanı ve yöneticileri ile üyelerine teşekkür etti. Başdeğirmen, “En çok ihtiyaç duydukları dostluk ve beraberliği sağlıyorsunuz. Bizlerde belediye olarak elimizden gelen ne varsa sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki gayretlerimiz de artarak devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis kontrolünde emekli polis derneği seçimi
    1. Polis kontrolünde emekli polis derneği..
    2. Vali Gürel: “ Safranbolu’da geçen yıl..
    3. İzmir’de vidanjör devrildi: 1 yaralı
    4. Gazişehir Gaziantep’ten 4 oyuncuya veda
    5. Uyanık’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri
    6. Devrilen traktörün altında can pazarı
    7. "Uygurların Somut Olayan Kültürel..
    8. Manisa'da şüpheli ölüm
    9. KYK kredi bursu hangi durumlarda..
    10. Başakşehir’de sağlık kontrolleri..
    11. İç çamaşırında 43 paket uyuşturucu ile..
    12. Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019..
    13. Mateo Kovacic, Chelsea ile sözleşme..
    14. Antalya "kesin korunacak hassas alan"..
    15. "Kapıkayafest 2019" güvenlik toplantısı
    16. Living Lab’de 48 saatlik mekatronik..
    17. Eğitim Bir-Sen’den Madımak ve..
    18. Osmaneli’nde fotoğraf şenliği
    19. "Anastasadis'in Maraş ile ilgili..
    20. Başkan Başdeğirmen: “Terörle büyük..
    21. Sandıklı’da bir ayda ikinci traktör..
    22. Başkan Böcek Kaş’ta muhtarların..
    23. Doğa yürüyüşü arkadaşlarından Başkan..
    24. 6. OPEC ve OPEC dışı ülkeler..
    25. MHP Merkez İlçe yöneticilerinden..
    26. Türkiye'nin en büyük şirketleri belli..
    27. Antalya’daki orman yangını kontrol..
    28. (Özel) Motosikletten savrulan polis,..
    29. Osmangazi’de su kesintisi
    30. Eski Bakan Çelik’in acı günü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız