Başkan Başdeğirmen: “Sizler bizim turizm elçimizsiniz”

Isparta Belediyesi’nin de desteklediği ve 27-30 Haziran 2019 tarihleri arasında TIEBFest 1.Isparta Bisiklet Festivali düzenlendi. Festival komitesi Isparta Belediyesinin vermiş olduğu katkılardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e makamında teşekkür ziyaretinde bulundu.

TIEBFest olarak Isparta’da bisiklet festivalinin ilkini düzenlediklerini söyleyen Komite Başkanı Mehmet Döner, bundan sonra da bu festivalin devamının gelmesi temennilerinde bulundu. Bisiklet Festivaline Isparta Belediyesinin büyük desteğinin olduğunu ve bundan dolayı da Başkan Başdeğirmen’e teşekkürlerini ileten Döner, “Festivalden katılımcılarımız memnun kaldılar. Belediyemiz önemli bir destek verdi. Kamplı bir festivaldi, katılımcılara Isparta’nın güzelliklerini gösterme fırsatı oldu. Dışarıdan katılımcılar Isparta’ya hayran kaldı. Burada bize verilen destek çok önemliydi. Festivalimiz 123 katılımcı, 187 km’lik parkurda gerçekleşti. 7 katılımcı dış ülkelerdendi. Dolu dolu üç gün geçirdik, olumlu dönüşler aldık. Önümüzdeki yılı iple çektiklerini söylediler. Desteklerinizden dolayı ekibim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılan spor ve etkinliklerden dolayı kendilerinin de mutlu olduklarını belirtti. Başdeğirmen, “Buradaki amacımız hem sağlıklı yaşayabilmek, hem bisiklet sporunun farkındalığını vatandaşlarımıza gösterebilmek. Bizler bisikleti az kullanan bir toplumuz. Bisiklet kullanımının çok daha üst seviyelere çıkmasını istiyoruz. Hem şehir trafiğinin rahatlaması, hem vatandaşlarımızın spor yapması, gençlerimizin sporun içerisinde çok daha fazla yer almasını istiyoruz. Sizlerin yapmış olduğunuz çalışma, farkındalık bizler için çok önemli. Bizde bu konuyu sonuna kadar destekliyoruz. Sadece sağlıklı yaşamak, şehirlerdeki trafiği rahatlatmak değil, sizin dediğiniz gibi 123 sporcunun buraya gelmesi, bizim doğal güzelliklerimizin sosyal medyada çok sayıda paylaşılmasına sebep oldu. Bu da bizim bir turizm elçimiz olmanız demektir. Sporu, sağlıklı yaşamayı hem de doğal güzelliklerimizi, şehrimizin tanıtımını, bilinirliliğinin artması çalışmalarını destekliyoruz. Öncelikle yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz, her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gençlerimizin evde oturarak, kafelerde ya da başka yerlerde bulunarak zaman geçirmelerine de mani olan bir çalışmadır. Spor bağımlılık önleyicidir. Bu spor dallarından birisi de bisiklettir” görüşlerinde bulundu.

Ziyaretin ardından TIEBFest Komite Başkanı Mehmet Döner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi ve forma takdiminde bulundu.