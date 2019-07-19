0553 313 94 23

Başkan Başdeğirmen 44 mahalle muhtarıyla toplantı yaptı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ‘şehri ortak akılla yönetme’ noktasında verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:59
Başkan Başdeğirmen 44 mahalle muhtarıyla toplantı yaptı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ‘şehri ortak akılla yönetme’ noktasında verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Vatandaşlarla, belediye arasında en önemli köprü vazifesi gören 44 mahalle muhtarıyla Emre Mahallesi Öküz Battı Mesirelik alanında bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, toplantıların her mahallede gerçekleştirileceğini kaydetti.


Toplantıda sadece Emre Mahallesi’nin istek, talep ve sorunları dile getirilirken, tüm muhtarlar bu mahallenin sorunlarına ve taleplerine şahit oldu. Böylece gerçekleşen toplantıyla her muhtarın sadece kendi mahallesinin değil, tüm Isparta’nın sorun, istek ve önerilerine hakim olması amaçlandı. Başdeğirmen’in başkanlık yaptığı toplantıya muhtarlar, başkan yardımcıları ile müdürler katıldı.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in önderliğinde ilk toplantının mahallelerinde gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay, mahallesine ait istek talep ve sorunlarını dile getirdi. Talep edilen konular başkan yardımcıları ve müdürler tarafından not alınırken, aciliyet gerektiren konularla ilgili çalışma başlatıldı.


Başdeğirmen: “Hizmetleri elbirliği ile yapmak zorundayız”


Gerek muhtarlar, gerekse kendisinin Isparta halkına verdiği sözler ve vaatlerin yerine getirilmesi noktasında çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Muhtarlarımızla birlikte el birliği, güç birliği içerisinde şehrin sorunlarını çözmek ve hizmet için çalışacağız. Hizmette tek bir mahallemiz ayrı kalırsa bunun bir anlamı olmaz. 44 mahallemiz ile birlikte hizmetleri elbirliği ile yapmak zorundayız. Amacımız birlik beraberlik içerisinde olunması ve hizmetlerin layıkıyla yerine getirilmesidir” dedi.


Muhtarlarla belirli periyotlar halinde toplantı yapmak istediklerini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesinde gerçekleşen toplantıda o mahallenin sorun ve taleplerinin alınacağını dile getirdi. Başdeğirmen, “Burada Emre Mahallemizin sorunları ele alınacak, tüm muhtarlarımız bu mahallemizin sorunlarını bilecek. Böylece tüm muhtarlarımız sadece mahallelerinin değil, şehrin tüm mahallelerin sorunlarını bilmiş olacak. Bu toplantıları hep birlikte yapmak ve sorunları çözmek zorundayız. 44 mahallemizin muhtarıyla istişare yapıyoruz ve bundan sonra da bu toplantıları devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen geçen gün yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı teklif hakkında da bilgiler verdi. 44 mahallede ihtiyacı bulunan okulların bahçelerinin asfaltlanması, çevre düzenlemesi, bahçe duvarlarının tanzimi gibi konuları yapmak için teklifte bulunduğunu dile getiren Başdeğirmen, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzden okullarımızın aciliyetine göre 10’arlı guruplar halinde liste istedik. Muhtarlarımızdan da mahallelerindeki okullarının ihtiyaçları varsa bunların taleplerini Milli Eğitim Müdürlüğüne iletmelerini istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğünden gelecek taleplere göre de biz bu hizmeti yapacağız” görüşlerinde bulundu.


Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yine Evde Kişisel Bakım Hizmetlerinin başlatıldığını aktararak, oluşturulan ekibin eve giderek yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların bakımlarının evde gerçekleştirildiğini belirlenen listelere ilaveler varsa bunların muhtarlar tarafından kendilerine bildirilmesini istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmitli tarih öğretmenleri kültür elçileri olacak
    1. İzmitli tarih öğretmenleri kültür..
    2. Vefat eden İzci Lideri Ömer seçme..
    3. Pınar Karşıyaka, Tony Crocker ile..
    4. Sapanca el sanatları festivali başlıyor
    5. Mısırlı kaçakların Avusturya hayali..
    6. Madenciler sorunlarına çözüm için..
    7. Kazak milyarderin yüzen sarayı 2..
    8. Genç okçulardan 3 madalya
    9. 17 ilde büyük operasyon: 68 kişiye..
    10. Kamerayı fark etmedi, cezayı yedi
    11. Gençleri kitapla buluşturan başkan
    12. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    13. UlaşımPark 4 ilçede günde 22 bin..
    14. Yahyalı’da ahilik geleneği yaşatılmaya..
    15. Oyuncu Hakan Meriçliler’e hakaret..
    16. 22. Feslikan Yaz Şenlikleri başlıyor
    17. Muğla Orman Bölge Müdür Cekili..
    18. Dorselerden soğutucu kart hırsızlığına..
    19. Besleyici ve koruyucu bebek kremi tarifi
    20. Düzce'de bir kişinin cesedine ulaşıldı
    21. Evin iki odası yangında kül oldu
    22. Cezaevi firarisi karı koca yakalandı
    23. Başsavcı Tiryaki görevine başladı
    24. Başkan Başdeğirmen 44 mahalle..
    25. AB, 6 milyar avronun 2,35 milyar..
    26. Gençlerbirliği, Erzurum kampını..
    27. Kilis’te 2 kaçak göçmen yakalandı
    28. Meram Çay Sulama Uygulamasının ikinci..
    29. Kışanak ve Tuncel yeniden yargılanacak
    30. Başkan Sandıkçı: “Canik Samsun’da öncü..
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!