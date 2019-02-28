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Başkan Baran’dan personele veda yemeği

KOCAELİ(İHA) –Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 31 Mart’ta görev süresi dolacak olması sebebiyle personeline veda yemeği verdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:04
Başkan Baran’dan personele veda yemeği

KOCAELİ(İHA) –Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 31 Mart’ta görev süresi dolacak olması sebebiyle personeline veda yemeği verdi.



Yarımca Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemek programına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yanı sıra Cumhur İttifakı-AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, meclis üyesi adayları, teşkilat mensupları ve belediye personeli katıldı. Düzenlenen veda yemeğinde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Acısıyla tatlıysa 5 yılda Körfez’e imza niteliğinde eserler bırakmanın haklı gururunu yaşıyorum. Elbette ki hayata geçirdiğimiz projeler tek başımıza yaptığımız işler değil. Birlikte gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan aşk ile çalıştık. Körfez, dönemimizde olduğu gibi, bundan sonra ki süreçte de ilkleri yaşan bir ilçe olacak. Bu yolda her zaman yanımda olan eşim Bilge hanıma, çocuklarıma ve aileme şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarım haklarınızı helal edin, benden yana bir hak var ise helal olsun. Allah’a emanet olun” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:04
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