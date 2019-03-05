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Başkan Baran, son meclis toplantısına katıldı

Körfez Belediyesi’nin son meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı İsmail Baran, meclis üyelerine veda etti.

05 Mart 2019 Salı 18:25
Başkan Baran, son meclis toplantısına katıldı

Körfez Belediyesi’nin son meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı İsmail Baran, meclis üyelerine veda etti.



Körfez Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı, Körfez Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Yapılan toplantı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 5 yıllık dönemin son meclis toplantısı oldu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran,son başkanlığını yaptığı Mart ayı meclisinde AK Partili, MHP’li ve CHP’li meclis üyelerine plaket takdiminde bulundu. Meclis üyelerine hitap eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 5 yıllık bir dönemin sonuna gelindiğini vurgulayarak, “Meclis olarak Körfez’e hizmet etmemize sebep olan tüm Körfez halkımıza teşekkür ederim. 31 üye ve bir başkandan oluşan meclisimizle, sevdalısı olduğumuz Körfez ilçemizi en iyi şekilde temsil ettik” dedi.



“Tüm meclis üyelerimize başta siyasi ve özel hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer veren Baran, “Körfez için güzel hizmetler ve iyi şeyler yaptığımıza, doğru kararlar aldığımıza inanıyorum. Bu çalışmaları gerçekleştiren, Körfez halkımızın faydasına önergeler getiren iktidar partisi meclis üyelerimize ve muhalefet partisi meclis üyelerimize teşekkür ediyorum Allah Körfez ilçemiz için hayırlısını nasip etsin. Hizmet Bayrağını Allah’ın izniyle sandıklardan zaferle çıkarak devralacak olan Şener Söğüt kardeşimize teslim edeceğiz. Bu kente sevdamız bitmez, hizmet aşkımız bitmez. Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan Gök Kubbe’de hoş bir sada bırakabilmektir. İnşallah biz bunu başarabilmişizdir. Haklarınızı helal edin. Benden yana bir hakkım var ise helal olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.



Körfez Belediyesi’nin son meclisi olması sebebiyle, veda konuşmalarına meclis üyeleri devam etti. AK Parti Grubu, MHP Grubu ve CHP Grubu 5 yıl boyunca hep birlikte, önemli projelere ve çalışmalara imza atan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür ettiler. Meclis üyeleri de birbirlerine teşekkür ederek, helallik istediler. Yapılan konuşmaların ardından gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı sonunda Başkan İsmail Baran meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:25
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