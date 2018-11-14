Başkan Baltacı’dan Akit’e ziyaret

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Göreve geldiği günden bu yana Arnavutköy’ün çehresini değiştiren ve çalışkan kişiliğiyle bölge halkının sevgisini kazanan AK Partili Ahmet Haşim Baltacı, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Sürpriz ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu yaptı.

Oldukça hoş ve nezih bir ortamda geçen ziyarette güncel meselelerin yanı sıra birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin akabindeki süreçte Akit TV stüdyolarına da konuk olan Başkan Baltacı, hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Genel merkez binamızdan ayrılmadan gazetemizi de gezen Baltacı, yazı işleri ve muhabir kadromuzla bir süre sohbet etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Partili Baltacı, ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu ailesine teşekkür etti.