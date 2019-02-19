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Başkan Balta: “5 yılda 356 kilometre yol yaptık”

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 5 yılda 356 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 17:04
Başkan Balta: “5 yılda 356 kilometre yol yaptık”

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, 5 yılda 356 kilometre yol yaptıklarını söyledi.


Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ile birlikte Yalıköy Mahallesi’nde yapılan beton yol çalışmalarını yerinde inceledi. 5 yıl boyunca Vakfıkebir’e her alanda tarihinin en önemli hizmetlerinin yaptıklarını belirten Başkan Balta, “Göreve başlamadan önce yaptırdığımız anket çalışmalarında ve halkımızla gerçekleştirdiğimiz sohbet toplantılarında vatandaşlarımızın en büyük beklentilerinden birisinin yollarda yapılacak olan çalışmalarla ilgili olduğunu gördük. Görevi devir aldıktan sonra büyük bir yol hamlesi başlattık. Bugüne kadar 356 kilometre beton ve asfalt yol yaptık. Yaptığımız yolları sanat yapıları ile de desteklememiz gerekiyordu. Sanat yapıları oldukça maliyetli hizmetler. Ancak kısıtlı imkanlarımıza rağmen 134 bin metreküp sanat yapısı (taş duvar) inşa ederek yaptığımız yol çalışmalarını koruma altına aldık. Özellikle ana yolların beton ve asfalt yapılması konusunda halkımıza söz vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada ilçemizin ana yollarının yüzde 95’i beton ve asfalt yaptık” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:04
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