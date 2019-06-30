0553 313 94 23

Başkan Balcı Çerkeş Sokak’ta

Ulus’ta asfaltı yenilenen Çerkeş Sokak esnafını ziyaret eden Başkan Asım Balcı, “Biz inanıyoruz ki esnaf kazandıkça Ankara kazanır.

30 Haziran 2019 Pazar 09:37
Başkan Balcı Çerkeş Sokak’ta

Ulus’ta asfaltı yenilenen Çerkeş Sokak esnafını ziyaret eden Başkan Asım Balcı, “Biz inanıyoruz ki esnaf kazandıkça Ankara kazanır. Bu tarihi mekanlardaki alışveriş kültürümüzü yaşatalım ve ticareti canlı tutalım” dedi.


Ankara’da ticaretin kalbinin attığı Ulus Çerkeş Sokak esnafını ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, geçtiğimiz günlerde asfaltı yenilenen sokakta incelemelerde bulundu. Her gün binlerce vatandaşın alışveriş yapmak için geldiği Çerkeş Sokak’taki dükkanları gezen Başkan Balcı, esnafla sohbet etti. Esnaflar kısa sürede yenilenen asfalt nedeniyle Başkan Asım Balcı’ya teşekkür etti.Başkan Asım Balcı ise, Altındağ Belediyesi olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Ulus, Ankara ticaretinde önemli bir yere sahip. Burada bu kültürü yaşatmak hepimizin görevi” dedi.



"Kısa sürede yeniledik"


Ulus’ta ticareti canlı tutmak için esnafla sürekli istişare edeceklerini dile getiren Balcı, “Esnaf arkadaşların talebi olan asfaltı kısa sürede yeniledik. Bugün gördük ki Ulus esnafı yenilenen asfalt nedeniyle mutlu olmuş. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. Biz inanıyoruz ki esnaf kazandıkça Ankara kazanır. Ben tüm Ankaralıları Altındağ’dan, Ulus’tan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Bu tarihi mekanlardaki alışveriş kültürümüzü yaşatalım ve ticareti canlı tutalım. Bizler bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Tarihi camiye destek


Öte yandan Ulus’taki tarihi İbadullah Cami cemaatinin talepleri de Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla yerine getirildi. Yaz ayları nedeniyle dışarıda namaz kılan vatandaşlar için tente yapılırken cami avlusuna bank ve çöp kovaları yerleştirildi. Cami halıları da Altındağ Belediyesi’ne bağlı ekiplerce titiz bir şekilde yıkanarak temizlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:37
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    1. Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    2. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    3. (Özel) Orta Asya’nın 5 bin yıllık halı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara..
    5. Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık
    6. Evde bakım hizmeti mutlu ediyor
    7. Sürat yapan 411 araca 113 bin lira..
    8. Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni..
    9. Topluma zehir kusan Ekşi Sözlük..
    10. Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor
    11. Oran erkeklerde daha fazla! O..
    12. Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin..
    13. Suriye sınırında hareketlilik!
    14. Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe..
    15. Bayburt’ta Atatürk anıtı tekrar yerine..
    16. Önce saçını yaptırdı sonra ücret..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    18. Sıcak havalarda artan boğulma..
    19. Okulun bilgisayarlarını çalan şahıs..
    20. Yeniden RP: Seçmen yetkiyi süreli..
    21. Gözleri görmeyen Berna Kuran’ı Kerim’i..
    22. Suriye sınırındaki birliklere askeri..
    23. Portekiz’den Yedikule Hayvan..
    24. (Özel) Şişli’de parkta yürüyüş yapan..
    25. İntihar için cama çıkan genç,..
    26. (Özel) Online eğitimle altın madalya..
    27. (Özel) Bursa’da 6 yaşındaki Sinan’a..
    28. Başkan Balcı Çerkeş Sokak’ta
    29. Üreğil Millet Bahçesi ziyaretçi..
    30. Tarihi eser operasyonundaki kaftan..
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!