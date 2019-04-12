Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerini ağırlıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na tebrik ziyaretleri yoğun bir katılımla sürüyor.

31 Mart 2019 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası seçilen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, banka yöneticileri, dernekler ve sendikalar ile parti il ve ilçe teşkilatlarının tebrik ve başarı dilekleri içerikli ziyaretleri devam ediyor. Bozüyük Güvercin Sevenler Derneği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ziraat Bankası Müdürü Serkan Okan Dinçer, Halk Bankası Müdürü Şaban Topaloğulları, İş Bankası Müdürü Deniz Yusuf Arslan, CHP Dodurga Belde Belediye Başkan Adayı Yusuf Yiğit ve Dodurga CHP Belde yönetimi, CHP Osmaneli İlçe Başkanı Naim Cantimur ve ilçe yönetimi, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar ve il yönetimi, Park Cam Genel Müdürü Semih Özbay ve Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Küçükseyhan, Bilecik Demir Çelik Fabrikası Müdürü Muammer Bilgiç, Erzurum Bayburtlular Derneği(ErBayDer) Başkanı Veysel Kılıç ve dernek yönetimi, Biosun Şirket temsilcileri, Bozüyük Osmanlı Mehter Takımı, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Sosa ve dernek yönetimi, Eskişehir Pazaryerililer Derneği Başkanı Osman Olgaç ve dernek yönetimi ile Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim ve dernek yönetimi Başkan Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ederek seçilmesinden dolayı tebrik ettiler ve görevinde başarılar dilediler. Başkan Bakkalcıoğlu’da misafirlerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.