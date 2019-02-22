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Başkan Bakıcı’ya ziyaretler

Eczacıbaşı Fabrika Müdürü Mehmet Mercan ve Eczacıbaşı Yapı Grup Başkan Yardımcısı Oğuzhan Gürsoy Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile bir araya geldi.

22 Şubat 2019 Cuma 18:44
Başkan Bakıcı’ya ziyaretler

Eczacıbaşı Fabrika Müdürü Mehmet Mercan ve Eczacıbaşı Yapı Grup Başkan Yardımcısı Oğuzhan Gürsoy Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile bir araya geldi.


Fabrika Müdürü Mercan ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Gürsoy, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile makamında bir araya gelerek Haziran ayında açılışı gerçekleştirilecek ve ilçede 400 kişiye istihdam sağlayacak Eczacıbaşı’nın yeni yatırımları hakkında görüşerek fikir alışverişinde bulundu. İlçede sanayinin ve üretimin gelişmesi için yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını belirten Başkan Bakıcı, ilçenin bölgenin ekonomisi için lokomotif olma görevini sürdürdüğünü belirtti. Başkan Bakıcı görüşmede ayrıca ilçeye yapılacak yatırımların artması için sanayici ve yatırımcılar ile görüşmelerinin sürekli olarak devam ettiğini de aktardı.


Eczacıbaşı Fabrika Müdürü Mehmet Mercan da Başkan Bakıcı’ya ilgisi ve konuya gösterdiği büyük hassasiyet için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:44
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