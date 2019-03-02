Başkan Bakıcı’nın ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı beraberindeki eşi Emine Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve yeni dönem AK Parti Belediye Meclis üyesi ve il genel meclisi adayları ile birlikte Bozüyük Devlet Hastanesi’ni, Diş Hastanesi’ni, Vergi Dairesi’ni ve Ziraat Odası’nı ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı ve beraberindekiler Bozüyük Devlet Hastanesi’nin Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan binasını ziyaret ederek servislerde yatan, tedavileri devam eden ve poliklinik sırası bekleyen hastalara “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Başkan Bakıcı ve beraberindekilere Hastane Müdürü Abdurrahman Ozan eşlik etti. Servislerde yatan hastalar ve yakınları ile sohbet eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler hastalara bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulunarak sağlık personelinden hastaların durumları hakkında bilgi aldı. Tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dileyen Başkan Bakıcı ve beraberindekiler ziyaretleri ile hastalara da moral verdi. Ardından Diş Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler buradaki poliklinikleri, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile Sağlık Ocaklarını da ziyaret ederek hastalara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiler ve sağlık çalışanlarına da görevlerinde kolaylıklar dilediler. Daha sonra ziyaretlerine 4 Eylül Mahallesi’nde hizmet veren Vergi Dairesi ile devam eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler buradaki tüm bölümleri gezerek çalışanları selamladılar ve işlerinde kolaylıklar dilediler. Günün sonunda geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde seçime tek aday olarak giren ve güven tazeleyen Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere’yi ziyaret eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler Çaydere’ye görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundular.