Başkan Bakıcı’nın Regaib Kandili mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yayınladığı mesajında, Regaib Kandili’nin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Mesajında, böylesi önemli günlerde bize has toplumsal duyguların arttığına dikkat çeken Başkan Bakıcı “Bir kez daha hep birlikte Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaib Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı arttıran ve biz kullarını Allah’a yakınlaştıran günlerdir. Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Bu güzel günde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni ediyorum. Edilen duaların ve tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım. Bu gün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması dileğiyle, ülkemizin ve bütün İslam âleminin üç ayları ve Regaib Kandili’nin hayırlara vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.