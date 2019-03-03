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Başkan Bakıcı’dan Yeşilay Haftası mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeşilay Haftası sebebiyle bir mesaj yayımladı.

03 Mart 2019 Pazar 14:14
Başkan Bakıcı’dan Yeşilay Haftası mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeşilay Haftası sebebiyle bir mesaj yayımladı. Sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerinin insan ruh ve beden sağlığı üzerinde yaptığı tahribatın herkesçe bilindiğini belirten Başkan Bakıcı, "Çocuklarımızın, gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, ancak onlara vereceğimiz doğru sağlık bilinciyle mümkün olacaktır" dedi.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, ilk dönemler alkolle mücadele amacıyla 5 Mart 1920 yılında Hilal-i Ahdar adıyla kurulan ilerleyen zamanlarda da bu mücadele alanına sigara, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığını ekleyerek farkındalık oluşturmak ve insanları bilgilendirmek amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası’nın kutlandığını söyledi. Başkan Bakıcı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:


"Madde bağımlılığı, günümüzde bir virüs gibi yayılarak birçok eve çok küçük yaşlara kadar girmeye, birçok anne ve babanın canını ve ciğerini yakmaya başladı. Geleceğimizi ve evlatlarımızı madde bağımlılığından koruyabilmek için el ele vermeli, ailelerle ve eğitimcilerimizle koordineli bir şekilde çalışmalıyız. Unutmamalıyız ki sağlıksız nesil ve toplumlar, hiçbir alanda başarılı olamazlar. Gençlerimizi uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onların sosyal, kültürel ve sportif alanlar içerisinde yer almalarına destek vermeliyiz. Sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı nesiller için toplumumuzdaki tüm bireylerimizin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır. Huzurlu toplumların oluşması insanlarımızın fiziken ve ruhen sağlıklı olmalarına bağlıdır. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar aile bağlarımızı zayıflatmakta, sevgiyi yok etmekte, manevi değerlerimizden insanları uzaklaştırmaktadır. Bir hadisinde, ‘İçki bütün kötülüklerin anasıdır’ diye buyuran peygamberimiz Hz. Muhammed, bizleri 14 asır önce uyarmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak tutmalıyız. Bu gençlerin daha çok bilimsel, sosyal, kültürel, sportif alanlar içerisinde yer almalarına destek vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Yeşilay Haftası’nı kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sigara, alkol ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:14
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