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Başkan Bakıcı’dan sporculara moral ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Vitraspor Kulübü’nü ziyaret ederek sporcu ve kulüp yöneticileri ile bir araya gelirken, atlet Muhammed Ali Özcan’a da moral vererek başarılar diledi.

21 Mart 2019 Perşembe 12:39
Başkan Bakıcı’dan sporculara moral ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Vitraspor Kulübü’nü ziyaret ederek sporcu ve kulüp yöneticileri ile bir araya gelirken, atlet Muhammed Ali Özcan’a da moral vererek başarılar diledi.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Belediye ve İl Genel meclisi adayları ile birlikte Vitraspor Kulübü’nü ziyaret etti. Burada Kulüp Başkanı Tahir Çiftçi, yönetim kurulu üyeleri ve oyuncuları ile görüşen Başkan Bakıcı bir süre sohbet etti. Sporcu ve kulüp yöneticileri ile fikir alış verişinde bulunan Başkan Bakıcı sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu belirterek takıma kolaylıklar diledi.


Ardından atletik fizik kategorisinde Bozüyük’ü temsil edecek olan Muhammed Ali Özcan’ı ziyaret eden Başkan Bakıcı, Özcan’dan katılacağı yarışma hakkında bilgi aldı. Başkan Bakıcı beraberindekiler ile birlikte Muhammed Ali Özcan ile bir süre görüşerek başarılar diledi.


Başkan Bakıcı ve beraberindekiler son olarak Bozüyük Sosyal Aile Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Bakıcı burada dernek yöneticileri ve üyeleri ile bir süre sohbet ederek projelerini anlattı. Bozüyük için bu güne kadar mesai mefhumu gözetmeden ve halka hizmet etmenin Hak’ka hizmet etmek olduğu anlayışı ile çalıştıklarını belirten Başkan Bakıcı bundan sonra da ilk günkü şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Bakıcı ziyaretin sonunda kendilerini ağırlayan Bozüyük Sosyal Aile derneğine misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:39
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