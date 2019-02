Başkan Bakıcı’dan Sevgililer Günü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bakıcı, mesajında “İnsanlığın on binlerce yıllık tarihi bize gösterdi ki, olay ve olgulara ancak sevgiyle yaklaşabilenler tarihin tekerleğini ileriye çevirebilir. Doğruya, güzele ulaşmanın sevgiden başka yolu yoktur ve aksi yaklaşımlar geçici başarılar kazandırsa da uzun vadede hüsranla sonuçlanmaya mahkûmdur. Bizi biz yapan en önemli haslet sevgidir, sevgiden uzak yaklaşımlarla sorun çözmeye kalkmak doğanın gelişim yasasına aykırıdır. Bugün ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunların en temel nedeni insanlığın sevgi ikliminden uzaklaşmış olmasıdır. Doğaya ve onun koyduğu yasallıklara saygıyla, sevgiyle değil, günlük çıkarlarla yaklaşıldığı için dokusu bozuluyor. İnsanlar birbirine sevgiyle yaklaşmadığı, ilişkilerini sevgiyle düzenleyemediği için, kişisel çekişmeler, dinsel, etnik çatışmalar oluyor. Zaman zaman yaşama arzumuzu elimizden alan insani acıları tüketmenin biricik yolu da sevgiden geçiyor. Biz canlı, cansız tüm varlıklarıyla dünyayı seviyoruz. Doğayı, insanlığı seviyoruz. Bozüyük’e aşkla bağlıyız. Aşkla bağlı olduğumuz Bozüyük’ü, çağdaş şehirciliğin gereklerine uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yüreğinde sevgiden başka duyguya yer vermeyen Bozüyüklülerin her şeyin en güzeline layık olduğunu biliyor, tüm çalışmalarımızda bu bilgiyi rehber ediniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Sevgi’nin bir ömür boyu yaşamınıza renk katması ve her daim sevdiklerinizle birlikte yaşamanız dileğiyle tüm hemşehrilerimin “14 Şubat Sevgililer Günü”nü kutluyorum.” dedi.