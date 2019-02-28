0553 313 94 23

Başkan Bakıcıdan hastalara moral ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı beraberindeki eşi Emine Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve yeni dönem AK Parti Belediye Meclis üyesi ve il genel meclisi adayları ile birlikte Bozüyük Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastanede tedavi gören hastalara şifa dilediler.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:58
Başkan Bakıcıdan hastalara moral ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı beraberindeki eşi Emine Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve yeni dönem AK Parti Belediye Meclis üyesi ve il genel meclisi adayları ile birlikte Bozüyük Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastanede tedavi gören hastalara şifa dilediler.


Bozüyük Devlet Hastanesi’nin 4 Eylül binasındaki servislerde yatan ve tedavileri devam eden hastaları tek tek ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Bakıcı ve beraberindekilere Hastane Müdürü Abdurrahman Ozan eşlik etti. Sağlık personelinden hastaların durumları hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı, İlçe Başkanı Ersoy ve yeni dönem belediye meclis üyesi ve il genel meclisi adayları, servislerde yatan hastalar ve yakınları ilesohbet ederek hastalara bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundular. Tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dileyen Başkan Bakıcı ve beraberindekiler ziyaretleri ile hastalara da moral verdi. Başkan Bakıcı ve beraberindekiler ayrıca çocuk hastalara ve hastaneye gelen çocuklara da oyuncak hediye ederek onları mutlu etti. Daha sonra hastane personeli ile görüşerek sohbet eden Başkan Bakıcı ve beraberindekiler personele görevlerinde kolaylıklar dileyerek hastaneden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kura çekiminde gerginlik
    1. Kura çekiminde gerginlik
    2. Bir bölümü trafiğe açılan Haydarpaşa..
    3. Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit..
    4. Resmi açıklama | Erzurumspor..
    5. Cumhur İttifakı adayı Başkan Çerçi,..
    6. Airbus'dan, "Dronecell"e Barcelona'da..
    7. Sungurlu’ya yatılı hafızlık kuran..
    8. Mersin’de karbonmonoksit zehirlenmesi:..
    9. Şahin, “İsmail Küçükkaya ile Çalar..
    10. Manisa’da AK Parti’den 28 Şubat..
    11. Sağlık Bakanlığı kurası saat kaçta? |..
    12. AK Parti Mersin’den 28 Şubat açıklaması
    13. Elazığ’da "İş Sağlığı ve Güvenliği"..
    14. Terör Örgütü FETÖ davasında sanıklara..
    15. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
    16. Güneydoğu'da kültür sanat
    17. İkiye bükülen araçtan burnu bile..
    18. Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar..
    19. 28 Şubat’ın Yıl dönümünde AK..
    20. Kulaklara zarar veren 7 şey
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."