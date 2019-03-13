0553 313 94 23

Başkan Bakıcı’dan dernek ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ziyaretlerine ilçe genelinde faaliyet gösteren bazı derneklerle devam etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:46
Başkan Bakıcı’dan dernek ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ziyaretlerine ilçe genelinde faaliyet gösteren bazı derneklerle devam etti.

 

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları ve İl Genel Meclis Üyesi Adayları ile birlikte sırasıyla Muhtarlar Derneği’ni, Engelliler Dayanışma Derneği’ni, Bozüyük Çocuk Dostları Derneği’ni ve Otobüsçüler Kooperatifini ziyaret etti. Başkan Bakıcı gün boyu devam eden ziyaretlerinde dernek üyeleriyle çalışmalarını ve projelerini paylaştı. Her gittiği yerde sevgi ile karşılanan Başkan Bakıcı, ziyaretlerin ardından bir değerlendirme yaparak “Bu gün vatandaşımızın sorunlarını her daim bizlere iletip, çözüm noktasında bizlere her zaman destek olan muhtarlarımızı Bozüyük Muhtarlar Derneğimizi ziyaret ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde yarınlarımızı inşa ettiğimiz muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ardından Engelsiz Bozüyük için her zaman görüş alışverişi içerisinde çalıştığımız Engelliler Dernek Başkanımız aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adayımız İsmail Çelik ve engelli vatandaşlarımızı derneklerinde ziyaret ettik. Engelleri hep beraber aşmak için birliğimiz daim olsun. Programımızın devamında gelecek nesillerimizin daha sağlıklı büyümesi ve olabilecek en ideal koşulların çocuklarımıza sağlanması amacıyla hareket eden Bozüyük Çocuk Dostları Derneğimize ziyarette bulunup dernek üyelerimiz ile sohbet edip çayımızı içtik. Günün sonunda ise Otobüsçüler Kooperatifi yöneticileri ve üyeleri ile otogarda buluştuk. Bizleri ağırladıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Güçlü Gelecek Güçlü Bozüyük için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona çıkıyor
    1. Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona..
    2. İbrahim Betil gençler ile buluştu
    3. Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkan..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    5. İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde..
    6. İsmet Yıldırım: “Millet kim, siz kim”
    7. Güder’den katılımcı belediyecilik..
    8. OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na..
    9. Fitch’ten potansiyel Türkiye büyüme..
    10. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    11. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    12. "Patates ithalat kararı fiyatların..
    13. Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını..
    14. Başkan adayı Söğücü: "Sancaktepe’deki..
    15. Başkan Fındıkoğlu, iş adamları ile bir..
    16. SANKO Okulları öğrencilerinin..
    17. Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    18. Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45..
    19. Sudan’da yeni hükümet kuruldu
    20. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
    21. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    22. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    23. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    24. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    25. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    26. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    27. Servis aracı Kadıköy'ü savaş alanına..
    28. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    29. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    30. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta