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Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri ile buluştu, Cihangazililer Derneği’ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Yeni Mahalle Konağı’nda mahalle sakinleri ile bir araya gelirken Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

24 Mart 2019 Pazar 12:24
Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri ile buluştu, Cihangazililer Derneği’ni ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Yeni Mahalle Konağı’nda mahalle sakinleri ile bir araya gelirken Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, AK Parti Belediye Meclis üyesi adayları ve İl Genel Meclis üyesi adayları ile birlikte gerçekleştirdiği dernek ziyaretleri kapsamında Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Abdül Ekinay ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Bakıcı dernek üyeleri ile görüşerek projelerini paylaştı, fikir alışverişinde bulundu. Kendisine yöneltilen soruları da cevaplayan Başkan Bakıcı “Bizler halka hizmet etmenin Hakka hizmet etmek olduğunu bilen insanlarız. Bugüne kadar Bozüyük için çalışmalarımızı ilk günkü şevk ve heyecanla sürdürdük. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız güçlü gelecek güçlü Bozüyük” dedi. Başkan Bakıcı ayrıca Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek üyelerine katılımları nedeni ile teşekkür etti.


Daha sonra Başkan Bakıcı ve beraberindekiler Yeni Mahalle Konağı’na geçerek burada Yeni Mahalle sakinleri ile buluştu. Başkan Bakıcı’ya bu buluşmada Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da eşlik etti. Konaktaki salonun dolduğu kalabalığın sokaklara taştığı buluşmada mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Bakıcı belediyeciliğin gönül işi olduğunu söyleyerek ilçeyi 2023 yılına taşıyacak projeleri ile yeni döneme hazır olduklarını söyledi. Başkan Bakıcı konuşmasında 5 yılda gerçekleştirilen 160 projenin mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların istekleri doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek yeni dönem projelerini anlattı. Sözleri sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Başkan Bakıcı Güneş Tarlası, Hal Alışveriş Merkezi, Meydan Düzenlemesi ve Otoparkı, Katlı Otopark, Bilim ve Sanat Merkezi, Kapalı Yüzme Havuzu, Milli Mücadele ve İnönü Savaşları Müzesi, Organik Çiftlik Temalı Trafik Eğitim Parkuru, Organik Yöresel Ürünlerimize Pazarlama ve Markalaşma Desteği, Mobil Kanser Tarama Aracı ve Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi ve Otopark Projesi hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:24
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