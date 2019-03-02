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Başkan Bakıcı sporcu gençlerle bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bozüyük Belediyesi eğitmenleri tarafından düzenlenen “İyi Bir Sporcu Olmak” konulu sporcu gelişim seminerine katılarak gençlerle bir araya geldi.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:30
Başkan Bakıcı sporcu gençlerle bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bozüyük Belediyesi eğitmenleri tarafından düzenlenen “İyi Bir Sporcu Olmak” konulu sporcu gelişim seminerine katılarak gençlerle bir araya geldi.


Başkan Bakıcı Metristepe Kültür Merkezi’nde verilen sporcu gelişimi eğitim seminerinde genç sporculara eşlik ederek “İyi Bir Sporcu Olmak” için yapılması gerekenleri onlarla birlikte dinledi. Genç sporculara hitaben bir de konuşma yapan Başkan Bakıcı sporun gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimleri üzerindeki olumlu etkilerine değinerek "spor önem verdiğimiz konulardan biri. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Bunun için sizleri bilgisayar, tablet ve telefon bağımlılığından kurtarmak, diğer kötü alışkanlıklardan alıkoymak amacı ile spora yönlendirmek ve daha konforlu ortamlarda spor yapabilmenizi sağlamak amacı ile yaz ve kış spor okullarımızı faaliyete geçirdik. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde istediğiniz bir spor dalında ücretsiz olarak eğitim almanızı sağladık. Okul bahçelerinde sentetik spor sahalarımızı hizmetinize sunduk. Spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteği arttırarak devam ettirdik. Alt yapıya önem verdik. İlimizi ve ilçemizi gerek ulusal gerekse uluslararası arenalarda başarı ile temsil edecek sporcular yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu gayretlerimizin meyvelerini de çeşitli spor dallarında dereceler alan başarılı sporcularımız ile almaya başladığımızı düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi; destek bizden başarı sizden” dedi.


Programda daha sonra genç sporculara beslenme eğitmenleri masa tenisi antrenörü Cumhur Yıldızçiçek ve yüzme antrenörü Çiğdem Yıldızçiçek beslenme konusunda, biyolog Sanem Çakar, voleybol antrenörü Mustafa Türkmen ve yaratıcı drama eğitmeni Selman İşgören hijyen ve beden sağlığı konusunda bilgiler verirken spor eğitim uzmanı Yusuf İşgören ise sporun sadece bir oyun olduğu ve kazanmanın her şey olmadığını anlattı. Programın sonunda seminere katılan tüm öğrencilere Katılım Sertifikası verildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:30
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