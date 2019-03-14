Başkan Bakıcı, sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyüklü Sanayiciler ve İş Adamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programa katılan Başkan Bakıcı, Bozüyüklü sanayici ve iş adamlarına yeni dönemde gerçekleştirmek istediği projelerini anlatarak istişarelerde bulundu. İş adamları ile fikir alış verişinde bulunan Başkan Bakıcı “Hemşehrilerimizin fikirleri bizim için her zaman önemli olmuştur. Bu akşam da Bozüyüklü Sanayiciler ve İş Adamları Derneği’nin organize ettiği geceye katılarak daha güçlü bir Bozüyük için istişarelerde bulunduk. Projelerimizi anlatarak değerli iş adamlarımızın fikirlerini aldık. Bozüyük için her şey birlikte mümkün.” dedi.

Programa eski Bakan ve Milletvekili Bahattin Şeker, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TSO Başkanı Veli Çelik, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, TSO yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, yeni dönem AK Parti İl Genel Meclis Üyesi adayları, Bozüyüklü sanayici ve iş adamları katıldı.