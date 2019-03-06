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Başkan Bakıcı, sağlıklı yaşam merkezlerine devam eden hanımlarla bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; Yeni Mahalle, Tekke Mahalle ve Yenidoğan Mahalle konaklarındaki sağlıklı yaşam merkezlerine devam eden hanımlar ile kahvaltı sofrasında bir araya gelerek onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:32
Başkan Bakıcı, sağlıklı yaşam merkezlerine devam eden hanımlarla bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; Yeni Mahalle, Tekke Mahalle ve Yenidoğan Mahalle konaklarındaki sağlıklı yaşam merkezlerine devam eden hanımlar ile kahvaltı sofrasında bir araya gelerek onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.


Başkan Bakıcı beraberindeki eşi Emine Bakıcı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Ünal ve yeni dönem Belediye Meclis Üyesi Adayı Merve Ünsal ile birlikte Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle, Tekke Mahalle ve Yenidoğan Mahalle konaklarındaki sağlıklı yaşam merkezlerine devam eden hanımlar ile bir araya geldi. Hanımlara geçmiş 5 yıla sığdırdığı 160 projeyi hatırlatan ve yeni dönemde yapmak istediği projelerini paylaşan Başkan Bakıcı fikir alış verişinde bulundu. Başkan Bakıcı’nın hayata geçirdiği pek çok projeyi başarılı bulduklarını belirten hanımlar, ilçeye kazandırılan modern parklarda aileleri ve çocukları ile güzel vakit geçirdiklerini, kapalı pazarın modern bir alış veriş merkezine benzediğini ve kendileri için büyük kolaylık sağladığını, kapalı pazardaki çocuk oyun alanına çocuklarını bırakarak rahatlıkla alış veriş yaptıklarını, çocukların da sıkılmadan eğlenceli vakit geçirdiğini belirttiler.


Programın sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile hanımlara karanfil hediye eden Başkan Bakıcı “İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ile kadınlar, eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında başarı ile yerini almaktadır. Aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayattaki bu başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadır. Tüm kadınlarımızın‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor, sevginin, şefkatin ve fedakârlığın simgesi olan kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:32
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