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Başkan Bakıcı muhasebecilerle bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 1 Mart Muhasebeciler Günü nedeni ile ilçede faaliyet gösteren muhasebeci ve serbest mali müşavirler ile bir araya gelerek günlerini kutladı.

01 Mart 2019 Cuma 15:51
Başkan Bakıcı muhasebecilerle bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 1 Mart Muhasebeciler Günü nedeni ile ilçede faaliyet gösteren muhasebeci ve serbest mali müşavirler ile bir araya gelerek günlerini kutladı.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Osman Gazi Parkı Massa Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında tüm muhasebecilerin 1 Mart Muhasebeciler Günü’nü ve haftalarını kutladı. Programda ilk olarak konuşan Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Öztürk, "3568 sayılı meslek yasamızın T.B.M.M. sevk edildiği tarih olan 1 Mart ülkemizde muhasebeciler günü olarak kutlamaya 1994 yılından bu yana devam edilmektedir. Aynı zamanda 1-7 Mart arası Muhasebeciler Haftası olarak kutlanmaktadır. Yüz binleri aşan üyesi ve binlerce stajyeri, binlerce çalışanları ile ülkemizin en güçlü kitle örgütü olan TÜRMOB’un birer üyeleriyiz. Onurlu mesleğimizin yerine getirilmesinde ilkelerimiz olan dürüstlük ve tarafsızlığı ön planda tutarak işletmelerimizin güvencesiyiz. Hepimiz bu onurlu mesleği yapmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Muhasebenin ekonominin temek taşlarından biri olduğunu ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin vergi alan devlet kurumları ile vergi veren mükelleflerimiz arasında bir köprü vazifesi gördüğümüzü hatırlatmak isterim. Sosyal güvenlik alanında da meslektaşlarımızın katkısı büyüktür. Bu onurlu mesleğimizin uygulayıcıları meslektaşlarımın muhasebeciler gününü kutluyor hepimize, sağlık, mutluluk, başarı ve kazançlı bir yıl diliyorum” dedi.


Mali Müşavir Mustafa Öztürk’ün ardından konuşan Başkan Bakıcı ise “Kendim de bir Ticaret Meslek Lisesi ve bilgisayarla muhasebe bölümü mezunu olup, lise arkadaşlarımın da artık muhasebeci olduğunu görmenin mutluluğuyla aynı branştan gelen birisi olarak muhasebeciliğin zorluğunu iyi biliyorum. Ama dışarıdan algısının çok farklı olduğunu söylemem gerekiyor. Vatandaşımız, sanayicimiz, iş adamlarımız genellikle muhasebecidir. Muhasebeciler hep fatura çıkartan, para ödettiren, KDV ödettiren kişiler olarak maalesef böyle bir algı ile de eleştiriliyorlar. Ama gel gelelim işte her ay KDV ödenecek rakamdan vergilerin ödenmesine varıncaya kadar bilfiil, meşakkatle, o şirketin devlet nazarında herhangi bir sıkıntıya girmemesi için yıl boyunca bir hata yapılmaksızın hesaplar yaparak o şirkete değer veren kişidir. Şirketin yükselmesine sebep olan, karlılığını artırmasına bilfiil yardımcı olan kişidir. Biz de göreve gelip arşivlere bakmak istediğimizde arşivleri kömürlüğün içinde bulduk. Tamamen yanmış yıkılmış geriye dönük evraklarımızın olmadığı bu belediyeye arşiv odasını yaptıktan sonra verilerin bilgisayarlara kaydedilmesi gibi belediyemize 6 yılda birçok farkındalıkları kazandırmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.


Programın sonunda Mali Müşavir Mustafa Öztürk Başkan Bakıcı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:51
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