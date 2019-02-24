0553 313 94 23

Başkan Bakıcı minik tiyatro severleri kapıda karşıladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Karagöz Pazarcı” adlı çocuk oyunu öncesinde Bozüyük Belediyesi Kültür Merkezi’ne gelerek minik tiyatro severleri kapıda karşıladı.

24 Şubat 2019 Pazar 20:29
Başkan Bakıcı minik tiyatro severleri kapıda karşıladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Karagöz Pazarcı” adlı çocuk oyunu öncesinde Bozüyük Belediyesi Kültür Merkezi’ne gelerek minik tiyatro severleri kapıda karşıladı.


Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde bu hafta sonu 2 muhteşem çocuk oyunu daha minik sanatseverlerle buluşarak miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı. Bugün“Karagöz Pazarcı” adlı çocuk oyunu saat 12:00 ve 14:30’da olmak üzere 2 seans halinde ücretsiz olarak sahnelendi. Oyun öncesinde kültür merkezine gelen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte minik sanatseverleri yalnız bırakmayarak kapıda karşıladı. Miniklere “hoş geldin” diyerek mini sohbetler gerçekleştiren Başkan Bakıcı onlara “iyi seyirler” dileyerek tiyatro salonuna uğurladı. Minik tiyatro severlerin aileleri de Başkan Bakıcı’ya bu güzel tiyatro etkinlikleri için teşekkür ederek “özenle seçilmiş, birbirinden güzel tiyatro oyunları ile çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Her hafta sonu yeni oynanacak oyunu merakla bekliyorlar. İzleyebilmek ve buraya gelebilmek için can atıyorlar. Çocuklarımızın gelişiminde önemli bir rol oynayan bu tiyatro etkinlikleri için size çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Bozüyük Belediyesi tiyatro etkinlikleri kapsamında Cumartesi günü de çocuklara yönelik olarak “Kuşlar Diyarı” adlı eğitici ve öğretici çocuk oyunu saat 12:00 ve 14:30’da olmak üzere 2 seans halinde sahnelenmiş ve yoğun ilgi görmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 20:29
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BUDO'dan sefer iptalleri
    1. BUDO'dan sefer iptalleri
    2. "Maduro'nun günleri sayılı"
    3. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı
    4. Milli para atletlerden Dubai'de 2..
    5. Başkan Bakıcı minik tiyatro severleri..
    6. AK Parti'nin Hatay mitingi
    7. Maçın ardından
    8. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır
    9. Milas’ta trafik kazası; 1 ağır yaralı
    10. Kanarya sevenlerden Özakcan’a destek..
    11. Denizde korkunç görüntü
    12. Ali Çetinbaş: İşini gönülden yapanlar..
    13. Aşık Veysel'in doğup büyüdüğü köye..
    14. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları sona erdi
    15. Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş..
    16. Adnan Oktar'ın ABD ile ilişkisi..
    17. Beyoğlu'nda bir markette silahlı soygun!
    18. Otomobilden 227 parça tarihi eser çıktı
    19. Arnavutköy'de başıboş atlar kar..
    20. Dolaba giren serçe, ekmek..
    21. KKTC Meclis Başkanı Uluçay, Şentop'u..
    22. TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 -..
    23. Kocaman: “Ne yazık ki hakemler..
    24. Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet'..
    25. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    26. Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 -..
    27. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    28. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    29. "Bu seçim Türkiye'nin lider ülke..
    30. Beşiktaş-Fenerbahçe öncesi flaş karar!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı