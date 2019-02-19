0553 313 94 23

Başkan Bakıcı kadın kuaförleri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ilçe genelinde hizmet veren kadın kuaförleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 16:21
Başkan Bakıcı kadın kuaförleri ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ilçe genelinde hizmet veren kadın kuaförleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ve Cemalettin Köklü Parkı’nda gerçekleştirilen kahvaltı programında kadın kuaförleri ile bir araya geldi. Programda ilk olarak konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Suna Ünal misafirlerine ‘hoş geldiniz” diyerek katılımları nedeni ile kendilerine teşekkür etti. Programa eşi Emine Bakıcı ile birlikte katılan Başkan Bakıcı kadın kuaförleri ile bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Bakıcı kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Başkan Bakıcı kadın kuaförlerine hitaben bir konuşma yaparak kuaförlük mesleğinin önemine değindi. “Kadınların kendilerini iyi hissetmeleri noktasında onlara bir nevi terapi yapıyorsunuz” diyen Başkan Bakıcı “Mesleğiniz gerçekten zanaattan öte adeta bir sanat. Meslek odası çatısı altında sadece kadın kuaförlerinin bir araya gelerek yapılanması sizler için çok faydalı olacaktır. Ben bu konuda da sizlerin yanınızdayım. Ayrıca sizlerin çeşitli yarışmalarda aldığı ödüller bizler için, ilçemiz için gurur kaynağı oluyor” dedi.


Konuşmasının sonunda kadın kuaförlere çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyen Başkan Bakıcı katılımları nedeni ile tüm kuaförlere teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:21
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise öğrencileri ‘Derin Uzay’ temasına uygun robotlarıyla Türkiye’de yarışacak
    1. Lise öğrencileri ‘Derin Uzay’ temasına..
    2. İnönü şantiyesi genişliyor
    3. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi..
    4. Bulut’tan ‘VAR’ açıklaması
    5. Özel güvenlik görevlisinin evine..
    6. Başkan Günaydın 5 yıl görev yaptığı..
    7. Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi..
    8. FETÖ'nün sözde "denetçisi" eski hakim..
    9. Kayserispor’da Atiker Konyaspor..
    10. "Bağdat yönetimi talep ederse Irak'tan..
    11. Sanatçı Emniyet Müdürü Sula;
    12. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya..
    13. 500 tonluk kayanın altından 30 saat..
    14. Anadolu Motor Genel Müdürlüğü’ne..
    15. Tekvandoda milli görev
    16. Daday’da Seçim Güvenliği Toplantısı..
    17. Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP..
    18. Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım..
    19. SAÜ’de ’Yedi Renk Anadolu’ konseri..
    20. TBMM Genel Kurulu
    21. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    22. İzmit’te çevre kirliliğine yer yok
    23. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi..
    24. SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve..
    25. Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat..
    26. FETÖ’ye finansal destek veren iş..
    27. Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset..
    28. Arnavutköy’de ormanlık alanda erkek..
    29. Kocaeli'de tribün liderinin silahlı..
    30. Bosna Hersek'te "terör şüphelisi"..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü