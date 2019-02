Başkan Bakıcı güreş takımını Muğla’ya uğurladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türk Eğitim-Sen ve Muğla’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası’na katılacak güreşçileri makamında ağırladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ilk olarak Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini makamında ağırladı. Dernek yönetimi ile bir süre görüşen Başkan Bakıcı, çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile Muğla’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası’na katılacak güreşçileri makamında ağırlayan Başkan Bakıcı, öğrencilere şampiyonada başarılar diledi. Başkan Bakıcı, “Milli Eğitim camiamıza bakıldığı zaman spor noktasında geliştiğini görüyoruz. İdman Yurdu Spor kulübümüze lisanslı sporcularımıza baktığımız zaman daha önce lisanslı sporcumuz yokken şu an 250’yi geçkin farklı spor dallarında lisanslı sporcularımız oldu. Bu bizim için büyük bir başarı. Allah nasip ederse de Türkiye Şampiyonu çıkaran kulübümüz ve bu çocuklar bizlerin gururu oluyor. Bu çocuklarımız billboardlarda yer alsın ve diğer arkadaşlarına örnek olsunlar istiyoruz” dedi.

Başkan Bakıcı’nın ardından söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya da “Burada gördüğümüz çocuklar, sizin spora verdiğiniz önem, Bozüyük’e çocuklarımıza verdiğiniz değerin fotoğrafıdır. Sizin ortaya koyduğunuz bu irade gönül birlikteliği hem arkadaşlara çalışma gayreti kuvveti veriyor hem de sorumluluğumuzu arttırıyor. Malumunuz biz bunu her yerde söylüyoruz siz çocuklarımızın ve eğitimcinin her daim, yanında oldunuz, olmaya da devam ediyorsunuz. Bütün imkânlarınızı bize açıyorsunuz, gönlünüzü açıyorsunuz. Ben her zaman olduğu gibi şahsım, çocuklarımız ve camiam adına size çok çok teşekkür ediyorum. Eminim ki atılan bu tohum Bozüyük adına ileride çok daha güzel meyveler verecektir. Günümüz şartlarında buradaki öğrencilerimize baktığımız zaman çocuklar spor kültürü ile birlikte yoğruldukları için hiç birinin kötü bir alışkanlığı zararlı bir kelimeleri yok, son derece okullarında örnek öğrenciler. Hem Milli Eğitim nezdinde hem de Bozüyük nezdinde destekleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla tek tek görüşen Başkan Bakıcı her birine şampiyonada başarılar diledi.

Son olarak Türk Eğitim-Sen İl Başkanı Ömer Yel ve il yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Başkan Bakıcı misafirleri ile bir süre sohbet etti. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı misafirleri ile birlikte anı fotoğrafı çektirdi.