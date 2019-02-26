Başkan Bakıcı dikiş kursiyerlerini ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Yediler Mahallesi dikiş kursiyerlerini ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, beraberindeki eşi Emine Bakıcı ile birlikte Yediler Mahalle Konağı’nda eğitim gören Halk Eğitimi Merkezi dikiş kursiyerlerini ziyaret etti. Kadın kursiyerlerle sohbet eden, karşılıklı fikir alış verişinde bulunan Başkan Bakıcı, belediye faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Hanımlara Bozüyük’te yapılan yatırımları ve yeni dönem projelerini anlatan Başkan Bakıcı, hanımların sorularını yanıtlayarak taleplerini dinledi. 5 yıldır mesai mefhumu gözetmeden ‘Güçlü Gelecek, Güçlü Bozüyük için çalıştıklarını söyleyen Başkan Bakıcı, Bozüyük için bıkmadan, yorulmadan, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yapılan sohbetin ardından bayan kursiyerler Başkan Bakıcı’ya destekleri ve nazik ziyareti için teşekkür ettiler. Başkan Bakıcı da kadın kursiyerlere misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür ederek, “Allah birliğimizi daim etsin inşallah. Sizlere desteğimiz her zaman devam edecek” dedi.