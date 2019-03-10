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Başkan Bakıcı asker mevlidine katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, askere gidecek olan İbrahim Burak Kara’nın mevlidine katılarak hayırlı teskere temennisinde bulundu.

10 Mart 2019 Pazar 09:54
Başkan Bakıcı asker mevlidine katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, askere gidecek olan İbrahim Burak Kara’nın mevlidine katılarak hayırlı teskere temennisinde bulundu.

 

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, askere gidecek İbrahim Burak Kara’nın Tekke Mahalle Konağı’nda okunan mevlidine katılarak oğlunu askere gönderecek olan personeli Selim Kara’yı yalnız bırakmadı. Kara ailesi ile görüşerek oğulları İbrahim Burak’ın kazasız belasız bir şekilde askerlik görevini yerine getirip, dönmesi temennisinde bulunan Başkan Bakıcı, askerliğin her Türk evladının vatani bir görevi olduğunu söyledi. Başkan Bakıcı,“ Peygamber ocağına vatani görevini yapmak için gidecek olan personelimiz Selim Kara’nın oğlu İbrahim Burak Kara’nın asker mevlidine katıldık. Rabbim askerlik görevini icra edecek bütün evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Hayırlısıyla gidip vatan borçlarını ödeyerek teskerelerini alıp dönmeyi nasip eylesin” dedi.

 

Başkan Bakıcı’ya Mevlid programında Belediye Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:54
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