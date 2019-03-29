Başkan Babaş: “Güçlü Kastamonu için söz hemşehrilerimizin”

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, hazırladığı 125 projeyle Kastamonu’nun şahlanacağını söyledi.

Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Babaş, “30 yılı aşkın süredir bu caddelere, sokaklara hizmet eden biriyim. Hemşehrilerim bunu çok iyi biliyor. Hazırladığımız 125 projeyle istihdam alanlarını genişletecek, üretimi arttıracak ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Bizlerin bu güne kadar yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Hedefimiz olan Güçlü Kastamonu’yu el ele omuz omuza oluşturacağız” dedi.

“Kastamonu’nun en iyi hizmeti alması için gecemizi gündüzümüze katacağız”

Merkezi hükümetle kuvvetli ilişkiler kurduğunu ve önemli yatırımların Kastamonu’ya gelmesinde alın terinin bulunduğunun altını çizen Başkan Babaş, “Kastamonu’nun en iyi hizmeti alması adına bu gücümüzü bugüne kadar kullandık bundan sonra da kullanacağız. İlimizin hız kesmeden devam etmesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim mesleğimiz belediyecilik sevdamız ise Kastamonu’dur” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu’ya hizmet için proje üretmek ve uygulayabilecek tecrübe ile vizyona nasip olmak gerek”

“Tıp Fakültemiz, Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitemiz, Millet Bahçemiz, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanemiz, Toplu Konut projemiz, Atık Su Arıtma Tesisimiz ve 2 bin 383 konutun cephe iyileştirme projelerimizle ilgili kısa sürede somut adımlar attık” diyen Başkan Babaş, “Birçok projemiz 2019 yatırım programına alındı. Tabi ki bunu anlamak istemeyenler olacaktır. Siyasetini iftira üzerine inşa edenlerin yatırım ve icraat nedir bilmezler. Kastamonu gibi bir dertleri yoktur, olmamıştır. Kastamonu’yu hizmet edebilmek için proje üretebilmek, uygulaya bilecek tecrübeye ve vizyona sahip olmak gerekmektedir. Belediyeciliği bilmek gerekmektedir.”

“Yeni dönemde Kastamonu muhteşem olacak”

Yeni dönemde tamamlanacak projelerle Kastamonu’nun muhteşem olacağının altını çizen Başkan Babaş, şunları söyledi: “Bizim için memleket işi, gönül işidir. Hedefimiz gönüllerdeki Kastamonu’yu inşa etmektir. Şehir planlamamız, altyapımız, ulaşımımız, kentsel dönüşümprojelerimiz, geleceği yakalayan akıllı şehir uygulamalarımız, çevreye, insana duyarlı sosyal belediyecilik ve halkla birlikte yönetişim anlayışımızla Türkiye’de gönül belediyeciliğine örnek olacak Kastamonu’yu inşa etmek için halkımızdan yetki istiyoruz. Kastamonu’muzu şahlandıracak ve yüz akımız olacak toplam 125 projemizi hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler doğrultusunda oluşturduk. Koruma imar planı ile tarihi dokumuzu koruyacak, Güney Kent imar planıyla en fazla 5 katlı binalarda yatay mimariye sahip, modern yaşam alanları inşa edeceğiz. Güney Kent’te emeklilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımız için 800 konutluk toplu konutprojesini hayata geçireceğiz. Herkese açık Mahalle Evleri ile özlemini duyduğumuz mahalle kültürünü yaşatacağız. Aile Hekimliği, Belediye çözüm noktası ve muhtarlık bürolarının da yer alacağı Mahalle Evlerimiz ile hizmeti hemşehrilerimizin ayağına götüreceğiz. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, meslek edindirme ve tedavileri için Engelsiz Yaşam Merkezi kuracağız. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kastamonu’nun en büyük sağlık ihtiyaçlarından birini karşılayacağız. Eski belediye binamızı Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi haline getireceğiz. Ek hizmet binası ile itfaiyemizi güçlendireceğiz. Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak, trafik akışını hızlandıracağız. Hazreti Pir-İnci Tepesi Bağlantı Yolu, Batı Bulvarı, kavşak, üstgeçit, battı çıktı ve otopark projeleri ile yayalar ve araçlar için hızlı, güvenli ve konforlu şehir içi ulaşım ve park imkânı sağlayacağız. Zamanın sürekli büyüme zamanı olduğu bilinciyle Kongre ve Fuar Merkezi, Açık Hava Fuar ve Rekreasyon Alanı projelerimizle Kastamonu’nun iş hayatı daha da canlanacak, Kastamonu bölgesel ve uluslararası ticaret şehri olacak. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi’yle 5 bin kişilik istihdam alanı oluşturacak, Kadın Kooperatifimiz ile 1000 ev hanımını üretime katacak, Kentsel Tasarım Projeleriyle 2 bin kişilik istihdam alanı oluşturacak, şehrimizin gücüne güç katacağız, ekonomimize katkı sağlayacağız. Kapalı Pazar alanlarıyla hemşehrilerimizin daha konforlu alanlarda alışveriş yapmalarını sağlayacağız. Semt sahaları ile çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmayı sürdüreceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Gazi Stadyumu’nu yenileyeceğiz. Çevre yine önceliğimiz olacak. Sıfır Atık Projesi ile çevreye duyarlı belediyecilikte tüm Türkiye’ye örnek olacak, Türkiye’nin en temiz ili olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kent’te yapacağımız Millet Bahçesi ile Kastamonu yeni bir değer kazanacak. Yeni parklar, rekreasyon alanları ve doğal tarımiçin hobi bahçeleri ile çevre dostu Kastamonu daha da güzel olacak. Geçici Hayvan Bakımevi projemizle sokak hayvanlarına can katacağız. Kastamonu’nun değeri tarihi konaklarımızı, türbelerimizi, çeşmelerimizi ve hanlarımızı restore ediyoruz, bu değerleri şehrimizekazandırmaya devam edeceğiz. İsmail Bey Mahallesi Altın Bilezik Konağı’nda geleneksel meslekleri yaşatacağız. Acem Hanı Gastronomi Merkezi’yle yöresel lezzetlerimizi dünya mutfağına açacağız. Kale Müzesi, Keskinler Konağı Türk Dünyası Kültür Müzesi, Ahşap Müzesi projelerimiz ile Kastamonu bir müzeler şehriolacak. Tarihimize ve kültürümüze verdiğimiz değer, koruma ve restorasyon projelerimizle Unesco Tarihi Kentler listesine gireceğiz. Tüm bunları ve daha fazlasını yaparken hep vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. 5D Belediyeprojemizle, belediyeden istenen hizmetlerde sonuç 5 dakika içinde alınacak. Biliyoruz ki ülkesini, bayrağını, milletini, devletini seven herkes için memleket işi, gönül işi... Sizler şahitsiniz, canla başla Kastamonu’muz için çok çalıştık. Daha yapılacak çok işimiz var, Kutlu Şehir Kastamonu için gerçekleştireceğimiz 125 projemiz var. Niyet kuldan, takdir milletten, kısmet Allah’tan. Yüce Rabbim bizi hayırlı işler yapanlardan ayırmasın”