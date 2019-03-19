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Başkan Babaş: “Bizim işimiz belediyecilik”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

19 Mart 2019 Salı 17:58
Başkan Babaş: “Bizim işimiz belediyecilik”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.


Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında il merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Kirli siyasette kendisinin işi olmadığını ifade eden Belediye Başkan Tahsin Babaş, “Bizim işimiz Belediyecilik. Onun için projeler üretiyor ve projelerle konuşuyoruz. İşiniz ne ise ona odaklanırsınız. Biz Kastamonu’nun kazanması adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.


“Projelerimizi bir bir neticelendiriyoruz”


Önümüzdeki dönem için 125 proje hazırladıklarının altını çizen Başkan Babaş, projeleri açıkladıkları gün itibariyle çalışmalara başladıklarını ileterek, “Kastamonu’nun kaybedecek zamanı yok. Bunu biliyoruz. Onun için hız kesmeden yola devam etmek istiyoruz. Kastamonu huzurlu bir kent ve bu huzuru bozmak isteyenler gereken cevabı zamanı geldiğinde alacaklar. Var gücümüzle projelerimize yoğunlaştık ve bir bir neticelendirmeye başladık. Bakın kısa sürede 250 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi, toplam 5 bin kişinin istihdam edileceği Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi, Millet Bahçesi, Vahşi depolama alanlarının ıslahı ve Atıksu Arıtma Tesisi projelerimiz 2019 yatırım programına alındı. İşte bu merkezi hükümetle yerel yönetimin entegreli çalıştığının, bir göstergesidir. Lafla sözle işimiz yok. Bizim işimiz belediyecilik” diye konuştu.


“Millet Bahçesi Nisan ayı içerisinde ihale edilecek”


Projeleriyle ilgili bilgiler vermeye sürdüren Başkan Babaş, şunları söyledi: “Kuzeykent Mahallesinde 240 dönüm alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi projemiz Kastamonu’nun her kesimine hitap edecek bir projedir. Proje en geç Nisan ayı içerisinde ihale edilecek. Kastamonu’ya dev bir eser kazandıracağız. Millet Bahçesi projemiz içerisinde, iki adet millet kıraathanesi, Millet Meydanı, 10 bin metrekarelik biyolojik gölet, tüm alanı kapsayacak bisiklet yolu, yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme alanları, mangalsız piknik alanı, cam seyir terası, her yaş gurubuna uygun çocuk oyun alanları, doğal tırmanma alanı, macera parkuru, mangala ve ahşap labirent parkurları, Çocuk Kütüphanesi, Çocuklar için ahşap oyuncak atölyesi, Eğitim amaçlı hobi bahçesi, Çocukların hobi bahçesinde ürettikleri ürünlere yönelik teşhir ve satış ünitesi, Yerli tohum takas ünitesi, At binicilik eğitim alanı, Bilim Merkezi ve Açık Hava Bilim Sergi Alanı yer alacak. Ayrıca Engelli kardeşlerimizin her noktaya rahat ulaşabilmesi adına Engelsiz Park uygulamasını burada yapıyoruz” şeklinde konuştu.


“Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımı Mayıs ayı içerisinde başlayacak”


Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımına Mayıs ayı içerisinde başlanacağını duyuran Başkan Babaş, “Şimdi yıllardır eksik kaldığımız bir konu vardı. O da Atık Su Arıtma Tesisi 5 Mart itibariyle inşaat ihalesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Koordinasyonu dosyalarını teslim eden firmaların inceleme sürecini başlattı. Teklifleri tek tek kontrol ediliyor. Arkıt sona gelindi. Belediyemizden beş kişilik işinin ehli bir kadro orada bu çalışmaların yakinen takip ediyor. Nisan ayı içerisinde uygulama işini alacak firma açıklanacak. Mayıs ayı içerisinde ise Atık Su Arıtma Tesisi yapımına başlanacak. Kastamonu’muza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


“En az borcu olan, Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden biriyiz”


Babaş, şöyle devam etti: “Ben bu konuyu gerek belediye meclisimizde gerekse basın açıklaması yoluyla daha önceden de duyurdum. Konuyu anlattım. Yine anlatayım. Şunu açıkça söyleyeyim Kastamonu Belediyesi İller Bankası’na en az borcu olan belediyelerden biridir. Bu borç 15 yıl vadeli, alt yapı ve araç alımları için kullandığımız kredilerdir. Uzun vadeli borçlardır. İller Bankası’ndan bize en yakın borcu olan belediyelerin incelenmesini istiyorum. Söylenti üretmeye çalışanlar soruşturun, bakalım onların ne kadar borçları var. Bizler görev süremiz içerisinde belediyemizi iyi yönettik, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullandık. Üretici bir belediyeciliği her zaman ön plana taşıdık. Merkezi hükümet ile entegreli çalışmalarımız sayesinde Kastamonu kazandı”

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:58
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