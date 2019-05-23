Başkan Babar güven tazeledi Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneğinin 2.

Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneğinin 2.olağan genel kurulunda gidilen seçimde mevcut Başkan Gani Babar, yeniden başkan seçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde 16 delegenin de oyunu alarak yeniden Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneğini Başkanlığına seçilen Gani Babar, dernek üyelerine teşekkür etti. Dernek olarak şire pazarı esnafı için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini söyleyen Başkan Babar, daha önceden yapmış oldukları çalışmalar ve yapacakları hizmetleri anlattı.

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