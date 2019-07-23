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Başkan Babaoğlu’ndan sporculara moral ziyareti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek’te kamp yapan Karate Milli takımının sporcularını ve teknik heyetine moral ziyaretinde bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 17:12
Başkan Babaoğlu’ndan sporculara moral ziyareti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek’te kamp yapan Karate Milli takımının sporcularını ve teknik heyetine moral ziyaretinde bulundu.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek’te Olimpiyatlar öncesinde kampa giren Karate A Milli takımı sporcularını ziyaret etti. Olimpiyatlara sıkı bir şekilde hazırlanan milli takım sporcuları 20 gün boyunca Hendek’te kamp yapacak. Her alanda sporun kalbinin Hendek’te attığını dile getiren Başkan Babaoğlu, “Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam ediyor. Ulusal ve uluslar arası bir çok organizasyonda adından söz ettiren ve başarıları bulunan bir Hendek var. Milli takımımızın değeri sporcularını da burada ağırlamaktan mutluyuz. Sizlere sonuna kadar güveniyoruz, destekliyoruz. Olimpiyatlarda başarının yolu Hendek’ten geçiyor. Başarılı bir kamp dönemi geçirmenizi diliyorum” dedi.


20 Temmuz 2019 Tarihinde Hendek’te başlayan Karate A Milli Takımı 1.Kamp 6 bayan 10 erkek sporcu İle 10 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek.2.Hazırlık kampı 16-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. 2020 Tokyo olimpiyat Oyunları Kota puanlama maçlarına hazırlık kampı olarak düzenlenen antrenmanların sonrasında 2 Eylül 2019 TarihindeJaponya’da yapılacak Premier Lig müsabakası için Tokyo’ya gidilecek.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:12
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