Başkan Babaoğlu muhtarla bir araya geldi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Uludere Tesislerinde mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Programa Babaoğlu’nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Sebahattin Aktaş,Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Kula ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Kula, Çiftlik Mahalle Muhtarının babasının evinin yandığını söyleyerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Faaliyetler ve çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kula, geçmiş dönemden bu yana devam eden Cuma programlarının devam ettiğini anlatarak, “Belediye Başkanımız ve Muhtarlarımız bu toplantılarda bir araya gelerek istişareler yapıyoruz.Toplantılarımız bu manada çok verimli oluyor” dedi.

Kula, son zamanlarda bazı köylerde görülen ve çok zararlı olan Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı ve lavralar konusunda İlçe Tarım Müdürlüğü’nün uyarı yaptığını söyleyerek, bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Başkan Kula, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’dan bu konuda belediye olarak destek verilmesini istedi. Kula’nın konuşmasının ardından Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün’ün Van İl Jandarma Komutanlığı’na ve Hendek İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Sebahattin Aktaş’ın da Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığına tayin olması nedeniyle, Hendek’teki hizmetlerinden dolayı, Hendek Muhtarlar Derneği adına Başkan Babaoğlu ve Dernek Başkanı Kula tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yüzbaşı Deniz Kün ve Başçavuş Sebahattin Aktaş’a Hendek’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarıları diledi. Yoğun bir çalışma dönemi başlatıldığını anlatan Babaoğlu, “İlçemizin her bir mahallesinde aciliyet durumuna göre ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Adaletli ve koordineli bir şekilde, hiç ayrım yapmadan imkanlarımız doğrultusunda hizmet etme hedefimizden asla taviz vermeyiz. Güzel bir Hendek için hep birlikte çalışıyoruz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerine büyük önem veriyoruz. İstişareyi çok değerli buluyoruz. Sizlerden gelen tüm taleplere açığım. İlçemiz için talepte bulunmak sizlerin en doğal hakkı. Muhtarlarımız bizim sahada gözümüz kulağımız” dedi

Kurumlar nezdinde temaslarının sürdüğünü anlatan Başkan Babaoğlu, “Göreve geldiğim günden bu yana 4 kez Ankara’ya gittim. Hendek ile ilgili taleplerimizi dile getiriyoruz, istiyoruz.Hizmetler noktasında yakın zamanda güzel gelişmeler olacağına inanıyorum” diye konuştu. Planlı bir belediye yapısı kurulacağını ve hizmetlerin plan dahilinde yapılacağını söyleyen Babaoğlu, “Öncelikleri belirlenmiş, el değmemiş mahallelerimiz var. Bizim olduğumuz yer adaletin uygulanması gereken yer. Hepimiz için bu böyle. Birbirimize yardımcı olacağız, çok çalışacağız” diye konuştu.

Babaoğlu’nun konuşmalarının ardından mahalle muhtarları tek tek söz alarak sorunlarını anlattı ve çözüm istedi. Muhtarların kendi mahallerinde yaşanan sorunlarını dinleyerek tek tek cevaplayan Başkan Babaoğlu, ilgili birimlere talimat vererek gereken neyse yapılmasını istedi.

İlaçlama çalışmalarının başladığını ve tarım alanlarında yaşanan sorunlarla ilgili İlçe Tarım ve Sağlık Müdürlükleri ile görüşeceğini belirten Babaoğlu, “İmar , yol, çöp sorunu, bağlantı yolları ve benzeri tüm konularda talepleriniz bizim için çok değerli. Bu konularda ne yapabiliriz hemen ortak bir çalışma başlatalım. Belediyemizi ilgilendiren tüm konularda şüpheniz olmasın” dedi. Doğalgaza yönelik taleplerle ilgili olarak imarı olan bölgeler için AGDAŞ ile görüşme yaptığını anlatan Babaoğlu, bu konunun da takipçisi olacaklarını söyledi.