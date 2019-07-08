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Başkan Babaoğlu, Ankara’da toplantıya katıldı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Ankara’da düzenlenen ’Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Kentler’ hizmetlerinin tanıtım toplantısına katıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:22
Başkan Babaoğlu, Ankara’da toplantıya katıldı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Ankara’da düzenlenen ’Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Kentler’ hizmetlerinin tanıtım toplantısına katıldı.


’Yeni Nesil Belediyecilik ve Akıllı Kentler’ toplantısına Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da katıldı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 150 belediye başkanının katıldığı toplantıda Avrupa Birliği Projeleri, Kentsel Dönüşüm, Alt-Üst yapı yatırımları, Akıllı Şehirler,AKOS Yeni Nesil, Akıllı Ulaşım ve Güvenlik, Akıllı Su ve Enerji, Akıllı Atık ve Çevre çözümleri ile ilgili bilgilendirmeler ve paneller düzenlendi. İş istasyonlarında şehircilik anlamında bilgi birikimlerinin gelecek teknolojileriyle harmanlanarak aktarıldığı toplantı hakkında bilgi veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Akıllı kentler insanlara yeni fırsatlar sunduğu gibi, yeni nesil bir kent yaşamı deneyimi sunuyor. Şehirciliğe yeni bir boyut kazandırmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Toplu konut, kentsel dönüşüm, çevre, ulaşım, alt yapı, atık yönetimi, enerji ve teknoloji alanında yeni nesil akıllı kent gelişmelerini yakından takip ediyoruz ve adımlarımızı atıyoruz. Bizim en büyük paydaşımız Hendek halkıdır. Herkesin söz sahibi olduğu, kültürlerine, dokusuna ve geleneklerine bağlı olduğu kadar, akıllı şehir statüsünde adından söz ettiren bir Hendek hayalimiz var.Akıllı şehirler daha hızlı ve sürdürülebilir kararlar almak, standartları belirlenmiş ve yeni bir yönetim modeli için olmazsa olmazdır” ifadelerine yer verdi.


Babaoğlu sözlerinin devamında, “Biz ilk olarak Akıllı Şehircilik ile Yol Haritasını belirleyerek, geleceğimizi buna göre şekillendirmeyi planlıyoruz. Yenilikçi bir anlayışla, araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla vizyonumuzu daha ileriye taşıyacağız. Teknolojiden ve verilerden yüksek seviyede yararlanarak, tüm paydaşlarımızı sürdürülebilirlik açısından katılımcı yönetime entegre edeceğiz. Çalışmalarımız bu konuda devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:22
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