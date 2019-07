Başkan Aygün Doğu Anadolu turunda

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, Doğu Anadolu Bölgesindeki il ve ilçeleri ziyaret ederek teşkilatlanma çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Aygün bu kapsamda Erzurum il teşkilatını ziyaret ederek Erzurum İl Başkanı Mehmet Yılmaz ve teşkilatı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Erzurum İl Başkanı Mehmet Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erzurum ilinin diğer iller gibi vatan sevdalısı bir il olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, ilçe ve mahallelerde de teşkilatlanma çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Yılmaz“Bizler her zaman devletimizin yanındayız. Halkımızın huzur ve refah içinde yaşayabilmesi için Milli Beka Hareketi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz, Bölge Başkanımız İbrahim Aygün’ün ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarımız ve bundan sonraki projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Her fırsatta yanımızda olan ve her türlü problemimizle yakından ilgilenenBölge Başkanıma ve Genel BaşkanımMurat Şahin ‘e sonsuz teşekkür ediyorum. Davamıza layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Erzurum halkının her zaman devletin yanında olduğunu ifade eden Başkan Aygün ise, ziyarette gördüğü ilgi ve çalışmalar hakkında aldığı olumlu faaliyetler karşısında memnuniyetini ifade ederek, "Erzurum il teşkilatı başkan Mehmet yılmaz öncülüğündegerçekten güzel çalışmalara imza atmış ve atmaya da devam edecektir. Davasına, vatanına ve bayrağına her zaman sahip çıkan Erzurum halkı bizim onurumuzdur, gurur kaynağımızdır. Bütün Erzurum teşkilatı ile gurur duydum, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.