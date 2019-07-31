0553 313 94 23

Başkan Aygün Doğu Anadolu turunda

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, Doğu Anadolu Bölgesindeki il ve ilçeleri ziyaret ederek teşkilatlanma çalışmalarını yerinde inceledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:32
Başkan Aygün Doğu Anadolu turunda

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, Doğu Anadolu Bölgesindeki il ve ilçeleri ziyaret ederek teşkilatlanma çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Aygün bu kapsamda Erzurum il teşkilatını ziyaret ederek Erzurum İl Başkanı Mehmet Yılmaz ve teşkilatı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Erzurum İl Başkanı Mehmet Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erzurum ilinin diğer iller gibi vatan sevdalısı bir il olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, ilçe ve mahallelerde de teşkilatlanma çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.


Yılmaz“Bizler her zaman devletimizin yanındayız. Halkımızın huzur ve refah içinde yaşayabilmesi için Milli Beka Hareketi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz, Bölge Başkanımız İbrahim Aygün’ün ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir.Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarımız ve bundan sonraki projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Her fırsatta yanımızda olan ve her türlü problemimizle yakından ilgilenenBölge Başkanıma ve Genel BaşkanımMurat Şahin ‘e sonsuz teşekkür ediyorum. Davamıza layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Erzurum halkının her zaman devletin yanında olduğunu ifade eden Başkan Aygün ise, ziyarette gördüğü ilgi ve çalışmalar hakkında aldığı olumlu faaliyetler karşısında memnuniyetini ifade ederek, "Erzurum il teşkilatı başkan Mehmet yılmaz öncülüğündegerçekten güzel çalışmalara imza atmış ve atmaya da devam edecektir. Davasına, vatanına ve bayrağına her zaman sahip çıkan Erzurum halkı bizim onurumuzdur, gurur kaynağımızdır. Bütün Erzurum teşkilatı ile gurur duydum, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da patlayan klima motoru yangına sebep oldu
    1. Adıyaman'da patlayan klima motoru..
    2. Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı..
    3. Erdoğan talimatı verdi! Destek kredisi..
    4. İnşaat işçisi, çalıştığı inşaatta ölü..
    5. Antalya'da 1,3 tonluk "Paşa" alıcısını..
    6. Bursluluk Sınavı Birincisine Vali..
    7. Kırşehir’de Vali Akın, Forklift..
    8. İnegöl Devlet Hastanesi’nde tavuk..
    9. Minik Yağız toprağa verildi
    10. Adıyaman'da patlayan klima motoru..
    11. SODİGEM tanıtım lansmanı..
    12. Şanlıurfa’da yerel yönetimler bölge..
    13. Minik çevreciler iş başında
    14. Sağlıkta dijital onay mekanizması..
    15. Hacı adayları kutsal topraklarda
    16. Binali Yıldırım Malatyalı gençlerle..
    17. Erdem Dergisi’nin 76. sayısı yayımlandı
    18. İç borçlanma stratejisi (2)
    19. Kapalıçarşı'da altın
    20. Zarif'ten "ABD müttefikleri DEAŞ'ı..
    21. İsrail medyasından bomba iddia!..
    22. CAS'ın, Trabzonspor'un başvurusunu..
    23. "Mesleki Yeterlilik Belgesi aranan bir..
    24. CİMER müfettişleri 10 yıl önceki..
    25. Sağlık Bakanı Koca: "SGK ile işbirliği..
    26. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    27. Safranbolu’da itfaiye ekipleri..
    28. Sağlık Bakanı Koca, Bahreynli..
    29. YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    30. Ege Denizi'nde 65 kaçak göçmen yakalandı
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'
    Yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'na büyük şok! 'Pişmanım ben yokum'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi