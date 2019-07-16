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Başkan Aydoğdu’dan 15 Temmuz mesajı

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydoğdu, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi nedeni ile bir mesaj yayımladı.

16 Temmuz 2019 Salı 01:53
Başkan Aydoğdu’dan 15 Temmuz mesajı

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydoğdu, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi nedeni ile bir mesaj yayımladı.



Başkan Aydoğdu, bu alçak saldırının darbenin ötesinde bir işgal girişimi olduğu belirterek mesajında şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz İstiklal harbinden buyana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi bu gece. FETÖ devleti ele geçirmeye milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişimi nasıl amacı ülkemiz tarihinde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmakta darbe teşebbüsünün nihai amacı Türkiye Cumhuriyeti’ni bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah’a şükürler olsun ki milletimiz cesareti ve ferasetiyle bu belayı, fitneyi durdurdu.Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kast eden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gazi Meclisimiz, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın ve medyamızın kararlı duruşuyla bir destan yazdık. Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır, darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadele de mücadelede başta şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle alacaktır."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 01:53
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