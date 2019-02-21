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Başkan Aydın’dan, Sivas Belediyespor’a ziyaret

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyespor kulübünü ziyaret ederek hafta sonunda Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak olan müsabakanın hazırlıklarını takip etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:30
Başkan Aydın’dan, Sivas Belediyespor’a ziyaret

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyespor kulübünü ziyaret ederek hafta sonunda Darıca Gençlerbirliği ile oynanacak olan müsabakanın hazırlıklarını takip etti.


Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Başkan Aydın,"Geçen hafta zirveye oynayan Karagümrük’ü burada yendi arkadaşlarımız. Bu hafta da deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacaklar. Takımın moral motivasyon olarak durumu oldukça iyi, sağ olsun hocamız da aynı şeyi ifade ediyor. Devre arası takıma katılan arkadaşlarımız takıma bir güç verdi, kısa zamanda uyum sağladılar. İnşallah bu hafta da deplasmandan iyi bir netice bekliyoruz. Ligdeki pozisyonumuz iyi bir nokta ama daha iyi yerlerde yer almayı daha yukarılarda yer almayı hedefliyoruz. Ben teknik heyetimize de futbolcularımıza da yönetim kurulundaki görev yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum."dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kulüp Başkanı Hasan Karaman da,"Biliyorsunuz geçen sene Play-Off oynamış bir takımız. O dönemden birçok oyuncumuz bu sene gitti, gitmek zorunda kaldılar. Bu sene de biz tamamen yeni bir takım kurduk. Hocamız yeni, kendi şehrimizin hocasına bir imkan verelim dedik ve bu şekilde sezona başladık. Tabi bu süreç içerisinde de gruba baktığımız zaman çok güçlü takımlar var, hakikaten finans yönünden de çok güçlü olan takımlar var, şehir takımları var, hatta büyükşehir takımları da var. Tabi bizim grupta bunlarla mücadele etmek zorundayız. Şu güne kadar da geldiğimiz nokta gerçekten iyi bir nokta. Ben hocamıza, teknik heyetimize, başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.


Teknik Direktör Özer Karadaş ise,"Çok önemli bir maç öncesi geldi bize moral verdi. Motivasyonumuz yükseldi. Kendisine takımım olarak teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor."ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:30
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