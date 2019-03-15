0553 313 94 23

Başkan Aydın’dan kurtuluş mesajı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Horasan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

15 Mart 2019 Cuma 16:09
Başkan Aydın’dan kurtuluş mesajı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Horasan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı


Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Horasan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Aydın mesajında şu görüşlere yer verdi; "Türkiye tarihinde müstesna bir yeri olan Erzurum Birinci Dünya harbi sırasında çok büyük acılara, büyük katliamlara ve vahşetlere tanık olmuştur. Düşman işgalinden kurtuluşu uğruna halkımız, kadınıyla, erkeğiyle, genç yaşlı demeden, insanlık tarihinde eşine nadir rastlanan zulme ve vahşete karşı birlik olmayı başarabilmiş, kanlarını, canlarını feda ederek amansız bir mücadele vermiştir. Anadolu’yu vatan bilmiş, onurunu, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya gösterebilmiş insanımızın mücadelesi, tüm dünyada bağımsızlık mücadelesi veren halklara da onurlu bir örnek teşkil etmiştir.


Özellikle Rus ve Ermenilerin saldırılarında, zulümlerinde şehit veya gazi vermemiş, bu acıları hissetmemiş bir Erzurumlu düşünülemez. Birinci Dünya Harbi sırasında özellikle 1916-1918 tarihleri arasında Erzurum’da 50 bine yakın yiğit insanımızı, kardeşimizi diline, dinine, canına ve milletini sahip çıkmak adına, vatanı uğruna şehit verdik. Toprağının her bir parçasında düşmanın gazabını en vahşi ve acımasızca yaşayan Erzurum’umuzun bir daha o acıları yaşamamak adına, güçlü ve dünyada söz sahibi olan, gücüne güç katmaya devam eden bir Türkiye’yi yine aynı ruhla, aynı özveriyle, aynı hislerle korumaya, geliştirmeye, güçlü kılmaya devam edeceğiz. 101 yıl önce Erzurum’un, Horasan’ın, Pasinlerin Köprüköy’ün, Aşkale’nin ve diğer ilçelerimizin her köşesi yakılmış, katliama ve acıların en büyüğüne maruz kalmıştır.


Yaşanan bu acıları yıllarca yüreğimizde taşımış, unutmamış, unutturmamışız. Tüm bu yaşananlar yüreğimizde hala sızıdır. 12 Mart 1918 günü Erzurum’da verilen Hürriyet ve İstiklal mücadelesi Türk Milletinin, Erzurum’un bugünlere gelmesine vesile olan Milli mücadelemize de ışık tutmuştur. Hürriyet aşığı Horasanlılar için 16 Mart bayramdır, şölendir. Ayrıca Milli Mücadele; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Temmuz 1919 Tarihinde Erzurum’da toplamış olduğu Erzurum Kongresinde temelleri atılmıştır. Bu gurur Erzurum’umuza, Erzurumluya yeter. Horasanlı yiğit insanlar olarak başımız her zaman dik olacak, şanlı bayrağımız göklerde ebediyen dalgalanmaya devam edecektir.


Biz Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Mehmet Akif’in Necip Fazıl’ın nesliyiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Bundan gurur duyarız, onur duyarız. Anadolu’nun her bir köşesinde vatan topraklarında verilen kurtuluş mücadelesinin en şanlı örneklerinden birini yaşamış Horasan halkı bilmelidir ki biz Ecdadımızdan aldığımız bu mücadeleci, bağımsızlık ruhunu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.


Bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizirahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, vatan savunmasında ön saflarda yer alan ecdadımızı minnetle yad ediyor. Vatandaşlarımın 16 Mart Kurtuluş Bayramını tebrik ediyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Yaşlılar Haftası etkinliği düzenlendi
    1. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    2. Diyarbakır’dan Yeni Zelanda’daki..
    3. Adıyaman Üniversitesinde enerji konusu..
    4. AK Parti'nin Gaziantep mitingi
    5. Çocukta öksürüğü önemseyin
    6. İşte merak edilen ilçenin anket sonucu!
    7. Bakan Dönmez: "Ezana ve bayrağa..
    8. Başkan Akkaya: “En fazla hibe..
    9. Türkiye’de her 6-7 kişiden biri böbrek..
    10. Başkan Aydın’dan kurtuluş mesajı
    11. Ümit Milli Takımı’nın Arnavutluk maçı..
    12. Beyaz et soruşturmasında karar..
    13. Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı
    14. Sarıgöl’de samanlık yangını
    15. Alfa Romeo'dan mart ayı kampanyası
    16. Meslektaşlarından Şahin’e destek sözü
    17. Doruk ailesi 14 Mart’ı kutladı
    18. ABD’nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ..
    19. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    20. Demba Ba'dan Haçlı terörüne çok sert..
    21. "Spekülasyon yapana pabuç..
    22. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    23. Bulgaristanlı akrabalar Osmangazi’de..
    24. Bahtiyar: “Kayak merkezini cazibe..
    25. Maltepe Üniversitesinde ’Fikri..
    26. Prof. Dr. Kural: “Sigarayı ağzına..
    27. AB'de enflasyon yükseldi
    28. Kardeşi dağda olan CHP'li adaydan..
    29. Gültepe ve Köşk Mahallesinde gönül..
    30. Mehmetçik Vakfından şehitler için..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!