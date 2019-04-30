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Başkan Aydın; Çalışanın hakkı ve emeğine her zaman saygı duyulmalı

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çalışanların hakkı ve emeğine her zaman saygı duyulduğu bir ortamda kardeşlik havasında bir işçi bayramı kutlamak istediklerini söyledi.

30 Nisan 2019 Salı 11:59
Başkan Aydın; Çalışanın hakkı ve emeğine her zaman saygı duyulmalı

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çalışanların hakkı ve emeğine her zaman saygı duyulduğu bir ortamda kardeşlik havasında bir işçi bayramı kutlamak istediklerini söyledi.Son günlerde en çok konuşulan meselelerden biri olan kıdem tazminatı konusuna da değinen Başkan Mustafa Aydın, “Kıdem tazminatı çalışan işçilerin vazgeçilmez bir hakkıdır. Bu konunun tartışılması bile çalışanları rahatsız etmektedir” dedi.


Toplumun her kesiminde işçi ve işverenler ile sivil toplum örgütleri omuz omuza vererek dayanışma içinde olduğu sürece Türkiye’nin milli hedeflerine ulaşarak daha güzel yarınlara erişeceğine inandığını bu nedenle 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın da amacına uygun kutlanmasından yana odluğunu kaydeden Türk-İş Aydın İl temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, 1 Mayıs’ın bayram havasında kutlanmasını diledi.


Tüm dünyada çalışanlar tarafından ’Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ olarak kutlanan 1 Mayıs’ın, kargaşadan, kaygıdan ve endişelerden uzak, toplumsal huzur ve barışa katkı sağlamasını dileyen Mustafa Aydın tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.


Açıklamasında kıdem tazminatının yanında vergi adaletinden ve emek üzerindeki vergi yükünden de söz eden Başkan Aydın, Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücretli çalışanlar oluşturduğunu belirterek “Gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisini ücretli çalışanlar ödemektedir. Çalışanlar Ocak ayında aldıkları ücreti vergi diliminin yükselmesi nedeniyle Aralık ayında alamamaktadırlar. ’Az kazanandan az, çok kazanandan çok’ vergi alınarak vergi adaletinin sağlanmasını istiyoruz. Emek üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansıtılmasını istiyoruz. Kayıt dışı ekonomi, kayıt altına alınır ve vergi adaleti sağlanırsa ülkemizin ekonomisinin daha iyi olacağına inanıyoruz. Bunun yanında taşeron uygulamasının kaldırılmasını ve sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz” diyerek tüm çalışanların işçi bayramını kutladı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 11:59
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