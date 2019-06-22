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Başkan Aydar, Vali Demirtaş ile Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesinde

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi alanında incelemelerde bulundu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:45
Başkan Aydar, Vali Demirtaş ile Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesinde

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi alanında incelemelerde bulundu.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, alt yapı çalışmalarına başlanacak olan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi arazisi ile yatırım çalışmaları devam eden bölgede incelemelerde bulundu. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Ticaret Odası Başkanı Şeref Can’ın hazır bulunduğu incelemede Vali Demirtaş gelişmeler hakkında bilgi aldı.


Vali Demirtaş, dünyanın enerji koridoru olma özelliğiyle stratejik bir öneme sahip olan Ceyhan’da kurulma çalışmaları devam eden Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin tamamlandığında, Adana’nın, bölgenin ve ülkenin enerji sektöründeki konumunun önemli bir ivme kazanacağına dikkat çekti.


Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da, “ilçemiz için son derece önemli, bölgemizin gelişmesi, yatırımların önünün açılması ve gençlerimize yeni iş sahaları açılması münasebeti ile büyük önem arzetmektedir. Şehrimizde yer alacak yeni yatırımlar ve tesislerle; bölgemiz ve ülkemiz enerji sektörüne önemli katkılar sağlayacak olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde Valimiz Mahmut Demirtaş, Ceyhan Kaymakamımız Bayram Yılmaz ve Ticaret Odası Başkanımız Şeref Can ile incelemelerde bulunduk” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:45
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