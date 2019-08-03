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Başkan Aydar, makam aracını kullanmıyor

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, göreve başlamasının ardından parti kimliğini bırakıp hizmet gömleğini giydiğini belirterek, “Ben artık makam aracını değil, özel aracımı kullanıyorum.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:53
Başkan Aydar, makam aracını kullanmıyor

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, göreve başlamasının ardından parti kimliğini bırakıp hizmet gömleğini giydiğini belirterek, “Ben artık makam aracını değil, özel aracımı kullanıyorum. Özel işlerimi makam aracını kullanmak istemiyorum” dedi.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydar, göreve başladığında 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından parti kimliğini bırakıp hizmet gömleği giydiğini belirterek, ailesinden kimsenin belediyede çalışmadığını ve tüm Ceyhan’ın belediye başkanı olduğunu söyledi.


Göreve başladığında büyük bir borçla belediyeyi devralarak büyük bir sorumluluğu üstlendiğini belirten Aydar, borç bahanesine sığınmadan hizmete devam ettiklerini ifade etti. İlk icraatın makam kapısını sökmek olduğunu dile getiren Aydar, “İnönü Bulvarı’na bir kent meydanı, içerisine de Zeydan Karalar Kültür Merkezi yapacağız. Bu kültür merkezinde tiyatro, sinema, aile çay bahçesi ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği binası olacak. Böylece aileler, kadınlar güvenli bir şekilde burada vakit geçirebilecek” diye konuştu.


Göreve gelmelerinin ardından israf dönemini bitirdiklerini söyleyen Aydar, “Fen İşleri Müdürlüğü’nde atıl halde bulunan 5 adet kamyon, 4 adet kepçe ve 1 adet greyder tamir ettirilmek yerine yeni araçlar kiralanıyordu. Biz bu araçları tamir ettirdik. Ceyhan’da ölüm saçan kavşakları kapatıp, ufak dokunuşlar yaparak vatandaşlarımızın hayatını değiştiren şeyler yaptık. Bunun yanı sıra çocukların uygun fiyata, güvenli bir yerde eğitim alabilmeleri, ev kadınlarımızın kendine vakit ayırabilmesi için kent kreşinin temelini attık” dedi.


Ceyhan’da da bir deniz olduğunu, İncirlik Plajı’nın halka kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na talepte bulunduklarını dile getiren Aydar, “Çocuklarımızın toprakla tanışması, ekip biçerek ve üretmesi için Hobi Bahçesi Projesi’ni hayata geçirdik. Burada kuracağımız pazarda ürünlerini satan çocuklarımıza Ceyhan Belediyesi olarak tapu da göndereceğiz” şeklinde konuştu.


Belediye başkanlarına yaptıkları için teşekkür edilmemesi gerektiğini, halkına hizmet etmenin bir belediye başkanının görevi olduğunu dile getiren Aydar, “Ceyhan Belediyesi’nin makam aracını halkın hizmetine sunduk. Ben artık makam aracını değil, özel aracımı kullanıyorum. Özel işlerimi makam aracını kullanmak istemiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:53
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