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Başkan Aydar, makam aracını gelin arabası yaptı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, makam aracını dar gelirli çiftlerin düğün arabası olarak kullanmaları için vatandaşlara tahsis etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:12
Başkan Aydar, makam aracını gelin arabası yaptı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, makam aracını dar gelirli çiftlerin düğün arabası olarak kullanmaları için vatandaşlara tahsis etti.


31 Mart Yerel Seçimler öncesi makam aracını kullanmayacağını ve makam aracını maddi durumu iyi olmayan çiftlere gelin arabası olarak tahsis edeceğini söyleyen Başkan Aydar, sözünde durarak, Belediye Başkanlığına ait makam aracını gelin arabası yaparak halkına verdiği sözü tuttu.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, göreve gelir gelmez tasarrufa kendi makam aracından başlamış ve makam aracını bırakarak kendi aracına binmeye başlamıştı. Açığa çıkan makam aracını ise vatandaşlarına ücretsiz gelin arabası yaptı.



"Belediyenin tüm araçları Ceyhanlılarındır"


Başkan Aydar yaptığı açıklamada, ’’Bizler göreve gelmeden önce ne söz vermişsek tek tek yerine getiriyoruz. Belediyemizi maalesef borç batağında devraldık, ama kesinlikle bu bizlerin gözünü korkutmuyor ve bu borcun altına sığınmıyoruz. Geldiğimiz günden bu yana hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Bizler son beş yılda yapılmayanı 3 aya sığdırdık ve hızımızı kesmeden hizmetlere devam ediyoruz. Tasarrufa ben ve çalışma arkadaşlarım makam arabalarımızdan başladık. Artık fuzuli, iş dışında hiç kimse makam aracı kullanmayacak. Belediyede bulunan tüm araçlar sadece belediye personelinin değil aynı zaman da Ceyhanlı hemşehrilerimizindir. Bizler hemşehrilerimize hizmet etmek için varız. Bundan sonra tüm araçlarımız halkımızın aracıdır ve  halkımızın hizmetindedir." dedi.



"Gerekirse vatandaşın şoförü olurum"


Makam aracını gelin arabası olarak Ceyhanlı çiftlerin hizmetine sunan Başkan Aydar ‘’ Bu araç artık ekonomik durumu yerinde olmayan ve gelin arabası bulamayan vatandaşlarımızın hizmetinde. Aracı gelin arabası olarak süslenmiş halde veriyoruz. Vatandaşlarımız şoför bulamaz ise gerekirse şoförlüğünü bile bizzat ben yaparım. Bizler vatandaşlarımızı memnun etmek ve onların isteklerini yerine getirmek için bu göreve talip olduk. Sağ olsunlar bizi bu göreve layık gördüler ve seçtiler. Halkımızın güvenini kesinlikle boşa çıkartmayacağız’’ dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:12
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