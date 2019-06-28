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Başkan Aydar, Kent Meydanı’nın temelini attı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilk betonu dökerek Kent Meydanı’nın temelini attı.

28 Haziran 2019 Cuma 09:53
Başkan Aydar, Kent Meydanı’nın temelini attı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilk betonu dökerek Kent Meydanı’nın temelini attı.


Saha çalışmalarını yerinde inceleyen ve Kent Meydanı projesini yakından takip eden Başkan Aydar, “Çocukların huzur içinde oynayacağı, genç, yaşlı ve herkesin konserler izleyeceği, vakit geçireceği ferah bir meydan olacağını söyledik. Bugün temel için ilk betonu döktük, Ceyhanımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Yapılan her eserin Ceyhan’a artı değer katacağını belirten Başkan Aydar, “Hemşehrilerimin gönlü rahat olsun, sürekli sahadayım. Ekiplerimizle durmaksızın çalışıyor, projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yıktığımız ne varsa yerine daha iyisini daha güzelini yapıyoruz. Yapılan her hizmet Ceyhan’a artı değer katarken, yaşlılarımız, kadınlarımız ve çocuklarımızın yaşam alanları güzelleşiyor. Bugün tarihi bir gün, Kent Meydanı’nın temelini attık ve ilk betonu döktük. Yakın zamanda tamamlanacak Kent Meydanı’nında sauna, kütüphane, kafeterya ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde hizmetinizde olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:53
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